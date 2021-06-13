See｜第二季827回歸！預告「水行俠」積遜莫瑪大戰David Bautista

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-13 15:30

由「水行俠」Jason Momoa主演的Apple TV+史詩式原創劇《末日光明》（See）自2019年首推出後大獲好評，終於宣布第二季於8月27日回歸。在最新預告中，加入了由David Bautista飾演的Edo Voss，兩兄弟將會展開一場廝殺。

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第二季將於8月27日回歸。（Apple TV+）

故事背景設定在數千年後的未來世界，主要講述人類經過病毒爆發後喪失視力，就連提及人類曾經擁有視力都變成禁忌。主角Baba Voss（Jason Momoa飾）是位戰士領袖，其初生的一對仔女卻竟然擁有視力，除被長老視為邪惡，同時Queen Kane（Hera Hoeks飾）欲追殺一對仔女，做為父親和族人的領袖，Baba Voss必須保護人類未來的關鍵。

首季結局講到Baba Voss陷入面對部落輿論將他被視為「惡魔」的一對子女獻給女王，卻又無法割捨至親骨肉的痛苦掙扎中。Baba Voss最後選擇保衛家人而付出一連串代價，在四面受敵的情況下，一對子女被毫無人性的哥哥Edo Voss（David Bautista飾）擄走。

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在預告中，看到Jason Momoa的全新盔甲甚有東洋味，加上有David Bautista加盟，相信新一季會有大量精彩的打鬥場面，同時揭開兩兄弟為何會去到要置對方於生死的謎團。

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