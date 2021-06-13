聲夢傳奇｜炎明熹勢必獲無綫高層垂青　或成TVB在樂壇突圍轉捩點

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-13 18:00

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段，一眾參賽者的實力亦獲得愈來愈多掌聲，每次節目播出後的節錄片段在YouTube上載後都有數以十萬計的點擊，當中以年僅14歲Chantel姚焯菲的《戀愛預告》最受歡迎，超過150萬次，而16歲炎明熹的《沒有你還是愛你》亦累積接近140萬點擊。

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兩位年青選手的演出片段獲大量網民在YouTube 狂 Loop！（截圖）

雖然距離《聲夢傳奇》的賽果還差很遠，但不過網民已經將炎明熹、姚焯菲、Rock何晉樂以及「蓮姐」林君蓮視為大熱人馬，甚至篤定冠軍是炎明熹及何晉樂之爭。而昨晚（11/6）炎明熹所獻唱Jazz版《愛情陷阱》實在令在場所有評審驚喜萬分，就連原唱者譚詠麟在現場聽過後都拍爛手掌：「真係不可多得呀！我覺得得呀，佢嗰種台風，尤其是後面，好似要幾多有幾多。」而在旁的李克勤亦大讚炎明熹的可塑情很高，表現出多變的可能性，不少網民更讚有天后級的功架。

重溫炎明熹所獻唱Jazz版《愛情陷阱》：

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回顧過往TVB的選秀節目，大部分獲TVB垂青的選手、無論得獎與否、大多會留在TVB發展一段時間，例如許廷鏗、馮允謙、林欣彤、吳業坤、胡鴻鈞以及譚嘉儀等等，但亦因此而令不少網民開始為炎明熹擔心，因為怕她加入TVB後會太過著重獻唱劇集主題曲，發展太過單一，隔接抹殺了炎明熹才華。

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而另一方面，過去幾年憑熱門劇集歌曲橫掃TVB音樂獎項的一姐菊梓喬，在其它頒獎禮卻幾乎絕跡，令部分網民感覺「TVB歌手」認受性不高。不過自己曾志偉回歸之後，TVB的節目不斷有新元素，當中更發現多手準備和舖排，例如《好聲好戲》的得獎者突破性為電影《侏羅紀世界》配音，實屬罕見。所以今次聲勢浩大的《聲夢傳奇》的選手，絕對有機會成為TVB重拾網民認受性的武器，再配合現版討論性強的《勁歌金曲》，新舊「TVB歌手」班底或能為樂壇注入新氣象。

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