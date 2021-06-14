又一場大戰｜TVB三連發推新製作夠誠意　ViuTV都有類近作品力撼！

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-14 14:00

電視大戰成為近三個月的最大話題，一邊是香港電視界龍頭的TVB，一邊是當頭起的ViuTV，兩台都不斷推出新節目，務求在這場電視大戰中爭取更多的觀眾。兩台之爭從來不應存在惡性，互相學習、互相刺激、公平競爭，到頭來對觀眾才是一大福氣，大家只會得到更好的節目質素，以及更多的選擇。

重溫近三個月TVB與ViuTV交戰時間線：

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6月14日，又是電視大戰的一個轉捩點，TVB一口氣推出三個新製作，包括劇集的《寶寶大過天》，由馬國明及岑麗香領銜主演，乘著前作《BB來了》的好評，今次再次添食講解父母與小朋友之間的關係，一定適合媽媽級觀眾收看。

兩位主角都非常有觀眾緣。（劇集海報)

再來是無綫全新燒腦綜藝節目《死因有可疑》將於晚上10 時半至 11 時 15 分翡翠台播出，《死因》是以角色扮演查案遊戲形式進行的綜藝節目，共有兩個案件，分別為「校園幽靈殺人事件」及「大時代殺人事件」，並分五集播放。每個單元由不同藝人扮演偵探、嫌疑人及兇手等角色，並在節目製作組提供的線索中尋找真兇。首個單元查案藝人有方力申、張秀文、郭子豪、劉佩玥、游嘉欣及何廣沛。

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接著還有於J2播放的，由林盛斌（Bob）、江美儀主持的全新綜藝節目《Mean Talk》，如果大家還記得，這個節目曾經出現在《大整蠱》的環節中，將瞄準城中名人嘉賓好友，以最Mean方式「盤出」各人不為人知秘聞，務求「全城齊齊食花生」；嘉賓於接受訪問前，更要簽署「Mean爆生死狀」，承諾必定會講真話，第一輯更請來最近半年話題性爆燈的鍾培生與林作。

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至於ViuTV，除了有本身的真人騷《造美人》和深受鏡粉歡迎的《調教你MIRROR》之外，今晚10 點半將放首播同樣是燒腦節目的《嫌疑事件簿》，節目以LARP （Live Action Role Playing實境動作角色扮演遊戲）的形式，並在不同實景地方進行拍攝。每個單元故事都會環繞各種懸疑謎題。藝人會先收到一份簡單劇本、角色設定及零碎的時間線，然後需要根據各自劇本演出角色，在拍攝場地中與眾演員互動。在找尋線索的同時，眾人鬥智鬥勇，一邊解謎一邊向觀眾揭開各種愛恨情仇。

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