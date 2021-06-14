鄧卓殷建築碩士將畢業　難靠幕前工作過活：TVB 嘅收入當零用錢

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-14 18:30

圈中有不少高學歷美女，而且入行後日夜顛倒拍攝，仍抽時間繼續進修。2018年香港小姐亞軍鄧卓殷（Amber）兩年前重返校園，一邊拍劇一邊攻讀建築碩士，最近終於報喜，接受《香港01》訪問時興奮表示：「交咗最後嘅paper啦！」

鄧卓殷興奮表示終於完成建築系碩士課程，唔使再同時做「兩份全職」。（IG：@amber.tcy）

Amber於IG貼出數張畢業作品展覽照片，感嘆表示：「過去兩年身兼兩份全職：演員藝人 |建築碩士。兩邊都想用盡100分努力，兩邊需要承受的壓力和工作時間，我想只有身在其中的人才明白，而...應該很少人體會過兩樣加起來是怎樣。這兩年過了多少通宵的晚上，挑戰了自己的極限（時間管理的重要性）不能用簡單言語概括當中的經歷，只能說成長了，完成人生另一個里程碑。Thanks for supporting along the way zand Its’s time to start a New Chapter！」

鄧卓殷一向文青味濃。（IG：@amber.tcy）

Amber接受《香港01》訪問時興奮表示：「未正式畢業呀不過，交咗最後嘅paper，正式畢業典禮應該年尾。將來有好多變數，工作最緊要令自己同身邊的人開心，當然收入可以支撐到生活也很重要。」問到現在收入是否能支撐生活，會否考建築師牌作保障，Amber坦言：「TVB 嘅收入大家都知唔多，之前作為學生，當作是零用錢還ok的，有劇集拍攝中，也趁現在有空閒嘅時間放自己一個短暑假。」

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