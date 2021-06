鄧卓殷建築碩士將畢業　難靠幕前工作過活：TVB 嘅收入當零用錢

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-06-14 18:30

圈中有不少高學歷美女,而且入行後日夜顛倒拍攝,仍抽時間繼續進修。2018年香港小姐亞軍鄧卓殷(Amber)兩年前重返校園,一邊拍劇一邊攻讀建築碩士,最近終於報喜,接受《香港01》訪問時興奮表示:「交咗最後嘅paper啦!」

鄧卓殷興奮表示終於完成建築系碩士課程,唔使再同時做「兩份全職」。(IG:@amber.tcy)

Amber於IG貼出數張畢業作品展覽照片,感嘆表示:「過去兩年身兼兩份全職:演員藝人 |建築碩士。兩邊都想用盡100分努力,兩邊需要承受的壓力和工作時間,我想只有身在其中的人才明白,而...應該很少人體會過兩樣加起來是怎樣。這兩年過了多少通宵的晚上,挑戰了自己的極限(時間管理的重要性)不能用簡單言語概括當中的經歷,只能說成長了,完成人生另一個里程碑。Thanks for supporting along the way zand Its’s time to start a New Chapter!」

鄧卓殷一向文青味濃。(IG:@amber.tcy)

Amber接受《香港01》訪問時興奮表示:「未正式畢業呀不過,交咗最後嘅paper,正式畢業典禮應該年尾。將來有好多變數,工作最緊要令自己同身邊的人開心,當然收入可以支撐到生活也很重要。」問到現在收入是否能支撐生活,會否考建築師牌作保障,Amber坦言:「TVB 嘅收入大家都知唔多,之前作為學生,當作是零用錢還ok的,有劇集拍攝中,也趁現在有空閒嘅時間放自己一個短暑假。」

