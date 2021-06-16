香港小姐2021｜裕美受林母差遣做保姆護勁敵 　疑屈服：我係奴隸

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-16 12:10

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》上周首輪面試，參賽者一如既往為大家帶來不少驚喜，今日（16日）來到第二輪面試，不少大熱門都成功入圍，當中由林作媽咪Lily提名的「契女」19歲霍穎璇（Bronte）就最出位，一身粉身連衣裙現身的她就由林作女友裕美化身「保姆」陪同，林作現任女友裕美亦相當落力護花，並順利將Bronte送上專車，才淡然離去。

究竟邊位可以順利成為林母新抱呢？（梁碧玲攝）

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笑容甜美的Bronte曾做過婚紗模特兒及拍攝銀行廣告，她被林作媽咪大讚似麥明詩，更點名做新抱。而二人接受訪問時，「保姆」裕美講到：「我係佢助手，今日。（係咪Auntie叫你幫手？）可以咁講，我係林母嘅……而家係佢嘅奴隸，佢任意差遣我嚟陪佢契女嚟（見你個樣唔甘願？）我好甘願，晨早流流見到個靚女都精神，平時我係唔會咁早起身。（但林母想佢做新抱喎）我無所謂呀，我人好大方，辛苦佢啦其實係，做新抱唔係咁容易。人哋咁後生唔一定要擇林作㗎嘛。」而Bronte被問到是否準備好做新抱同裕美爭過時，就稱「都唔係。（同VIU有冇約？）冇。」

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值得一提的是，裕美就曾經大爆被林作全家人在group chat中稱她是「雞」，更曾收到林母短訊內容是「那麼多男人不去黐，要黐他？」，她亦不甘受辱反擊林母指：「林媽媽同樣是失婚、學歷唔高人仕」，二人關係勢成水火。而裕美今次放下姿態，護送林母契女參選，看來依然想做真正的「新抱」。

林作媽媽是霍穎璇Bronte參選港姐的提名人。（資料圖片）

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