吳業坤「食好西」後獻新猷　免費轉讓24吋壞「媽媽」：有冇人要？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-16 18:15

吳業坤最近因參與無綫（TVB）節目《明星運動會》拳擊賽事項目忙得不可開交，但他仍然在網上世界非常活潑，今日（16/6）他便在個人Facebook問粉絲：「我有個壞壞哋嘅24” mom，有冇人要？」有網民便立即發現坤哥打錯字，將「Mon」（顯示器）錯打成Mom（媽媽）：「坤媽嬲喇」、「伯友好」、「你先至係壞壞哋」。提到坤哥誤指自己「媽媽壞壞哋」，問會否擔心坤媽見到嬲豬時，他接受《香港01》時說自己會改：「知錯能改！」不過事件發生後一小時，亦未見坤哥改回錯字。

吳業坤又打錯字，錯將「Ｍon」打成「Mom」。（Facebook/@Yip Kwan Ng）

其實坤哥之前都試過幾次打錯字造成熱話，最轟動的一次，絕對是他2015年8月時，在Facebook上載了一張生蠔照並留言說：「今天工作累了，要吃好西」，明顯是「好東西」打漏了一個「東」字。這次失誤不但吸引不少人轉載，而「吃好西／食好西」一詞亦成為了網絡流行語。

除了吳業坤的「食好西」，其實還有不少藝人爆出過「網絡膠事」，點擊下圖回顧：

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莊思敏懷疑哥哥外「十大藝人網絡膠事」 「連Piece雅」未算最爆