妻子的浪漫旅行5 | 同張馨月簽紙畫面首公開　林峯緊張到戴錯戒指

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-16 17:58

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》已接近尾聲，最新一集中，劉濤因高原反應，身體不適，留在酒店休息，由吳宣儀陪同，剩下的張馨月、蔣勤勤、秦海璐、周捷以及小助手張翰一起出遊。

劉濤因高原反應，缺席今集錄製。（視頻截圖）

張馨月在剛參加節目時，多次訴苦同林峯公開１關係後承受了不少輿論，很難接受大家對林峯的負評。而在出發納木措前一晚，蔣勤勤再次勸解張馨月「走出來」，找一個最痛快的方式告別不愉快，在這之後，就永遠不要再糾結、焦慮網友的惡評，而且是不認識的人，不要被這些人影響。

蔣勤勤再度開解張馨月。（視頻截圖）

於是第二日，妻子們前往「神秘洞」，先選擇心儀的石頭，穿過山洞，放下石頭，與心中無法釋懷的困擾告別。而張馨月也信誓旦旦地說：「走過這個山洞，我就要把我所有以前的不開心的、不自信的張馨月、自我否認的張馨月，全部拋在這邊，從此以後我就是自信的張馨月。」她一邊走一邊自我鼓勵，言語間有些緊張。

在訪問中，張馨月坦言：「沒來節目之前不知道自己會這麼不自信，跟姐姐們相處之後，就她們給了我很多啟發，希望我能夠帶著我的這些不自信，走出這個山洞，從此以後我就是全新的張馨月。」這一切林峯都看在眼裡，他回應道：「其實我老婆人很簡單，很容易開心，也很容易傷心，我覺得這個（不自信）是我的責任，我應該要多哄我老婆。」

林峯稱要多氹老婆。（視頻截圖）

其後，一行人來到山頂，將糯米製作的「隆達」灑向天空，喊話祈福。張馨月首當其衝，率先表白：「林峯，我愛你，嫁給你我特別特別的幸福，我很想你，我想你立馬在我身邊，我們不離不棄。隨即又忍不住哽咽：「老公，我想你，我感覺到很幸福的時候，就是我抱著女兒，然後你抱著我們兩個，那個時候我覺得自己特別的幸福。」而還有一段在上一集預告中，張馨月哭著叫林峯多留點時間、多陪自己的畫面，今集又被cut走。

張馨月在海拔4000多米的山頂向林峯表達。（視頻截圖）

點擊下圖睇被cut走畫面：

對林峯而言，最美的畫面是他同張馨月簽紙結婚的時候：「那一天是我第一次，在我岳父岳母面前親我老婆，我覺得那一刻是我感覺人生，真正第一次感覺到幸福的一刻，因為我那時候還挺慌亂的，我給我老婆戴戒指的時候，我左右手都搞錯了。」更在節目中首次公開簽紙畫面：

+ 4 + 4 + 4

林峯直言：「從戴戒指那一刻開始，我覺得我很踏實，感覺幸福很實實在在的抓在手裡，因為感覺我非常幸福，可以娶到一個這麼優秀的一個老婆，總之就是很愛我老婆。」

每一集林峯同張馨月都甜到漏。（視頻截圖）

而下一集中，夫妻將再度合體旅行。