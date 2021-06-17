網紅蘇小小穿性感背心出鏡被嘲賣肉　不敵網民攻擊揚言「消失」

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-17 12:18

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》早前在網絡上掀起不少話題，其中一集「肥仔自肥環節」登場的IG女神Zoe（蘇小小）因為一身漆皮緊身衣上陣大曬驕人身形而搶盡風頭，其IG粉絲數在近期亦有顯著上升，然而，不幸的事卻接踵而來，約於兩日前她就在個人IG表示要「短暫時間潛水」，並發長文放負，甚至揚言要「消失」。

蘇小小在IG發長文放負。（IG@zoeso0930）

蘇小小的放負文表示，近日她遇到很多不快事情，當中包括上節目做嘉賓被導演要求穿性感小背心，卻被對方在背後恥笑自己賣弄身材；接受傳媒訪問時又被要求穿性感小背心，更以宣傳蘇小小的花店和紋身店為名，內容卻專注在她的外表丶身材丶八掛丶私隱上。

繼而在她日前拍片介紹自己的「外表史」時，又遭到網民不斷的批評丶質疑以及人身攻擊，她寫道：「其實我只係想着返自己鍾意着嘅衫，Post返自己鍾意影嘅相，拍片分享關於自己嘅事，並不是在賺什麼大錢，亦都唔都無走去賣相，我嘅正職喺經營網絡花店，也是主要的收入來源，任何幕前工作都只係短暫，只係一個副業......」

蘇小小現時擁有超過27.5萬IG Followers：

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不過蘇小小的「潛水」似乎未能令她冷靜，反而又因為自己宣報「消失」而再受到網民追擊，繼而鬧上討論區熱門話題，當中包括不少指向性以及人身攻擊的留言，於是蘇小小就在今早（17/6）在IG限時動態一口氣分享了多張網民留言的截圖並逐一回應，並宣布「上水」直認賣肉：「我打完呢啲嘢，我知道又會激嬲班Haters，但其實我做乜Haters都唔會睇我順眼，我潛水你哋追擊我更加嚴重，所以我上水了。」更表示自己是血肉之軀，亦會有情緒，兼反問：「係咪鼓吹『網絡欺凌』係正確？我消失咗，呢班人屈到我仲勁。」最後蘇小小再次重申，自己絕對接受有關花藝、紋身、幕前的建設性評論，但「其他無營養嘅嘢真係唔需要再講。」繼而附上一張舉中指的粗口手勢圖，寫道：「默默咀咒男Haters一世溝唔到女，女的一世做平胸醜女繼續慢慢酸」。

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同場加映：ERROR自肥企画︱蘇小小緊身衣搶盡風頭 新晉IG女神仲係紋身師傅

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