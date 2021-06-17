林盛斌大談為人父母心得感觸落淚　因大女霏霏一句說話喊到癲咗

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-17 14:30

最迎Bob到Jinny YouTube Channel做嘉賓。（YouTube）

近來吳若希（Jinny）不斷拍片經營好自己的YouTube Channel，最新一集的影片請到林盛斌（Bob）做嘉賓，大談為人父母心得。而Jinny在討論「小朋友點樣改變自己人生觀」的時候，聽完Bob分享與女兒之間的事情後便哭起來，Bob說當時是8-10年前左右，大女兒霏霏才3-4歲，那時候工作遇上很大的衝擊，他說：「好唔開心，屈咗好耐好耐，有一晚返到屋企，諗返起都好感動，個陣垂頭喪氣，然後霏霏走過嚟問我做咩，我話爸爸唔開心畀人蝦，霏霏講『唔緊要啦』，再走埋嚟攬住我，『我哋錫你咪得』跟住我啲眼淚就癲咗，當時喊到佢哋驚，因為呢個事件屈咗心好耐。個一刻我明白自己唔係一個，我有真心支持我嘅Fans。」

另外一個話題便是「父母係名人對小朋友嘅影響」，Bob表示近期遇到一件事情令到他很感動：「我啲女真係勁，佢哋開始有社交平台，我覺得佢哋幾生性，你都知道依家社交平台好容易就留好mean嘅說話、好負能量、好攻擊性。佢有時候會同我講『爸爸有啲唔係好鍾意你嘅人去我社交平台留言，寫咗唔太好嘅嘢，覺得你爸爸好樣衰，我見到都想嘔』咁你（霏霏）點答佢，佢話『我唔知你有幾靚仔啦，但係我心目中我爸爸好靚仔』我覺得幾好，我都問二家姐佢會唔會遇到，都會教佢唔使理佢哋，佢會覆返『我唔覺得我爸爸係壞人，佢係我哋心目中英雄』」

說到這裡，Bob的眼淚開始湧出來，他繼續說：「當可能有啲人覺得你係垃圾，佢哋會覺得你係一個英雄，即係我父親係英雄。好多人唔明白我哋面對一啲壓力，但啲小朋友原來會咁樣守護你，我有時候覺得做呢份工作佢哋會唔會受到影響呢，到底佢哋會唔會講咩嘢影響到呢，不過好彩佢哋對我係正面。」

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