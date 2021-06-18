40歲辰亦儒被嘲過氣明星　健身室做運動發出怪聲被投訴

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-18 18:30

台灣前男子組合飛輪海成員辰亦儒近年已經將重心轉移內地發展，除了參加各大綜藝節目之外，還參演多部劇集演出，成績非常不俗。雖然現年已是40之齡，不過其身材絕不比年輕男偶像遜色，不時在微博上貼建健壯好身材照，獲得不少網友激讚。但近日他就被爆料指在酒店健身時大吼大叫發出怪聲甚是影響人，遭到爆料者指是過氣明星，對此他透過經理人作出最新回應。

辰亦儒近年已經將重心轉移內地。（辰亦儒微博圖片）

事緣有市民在下塌酒店的健身室做運動，沒想到健身之時就見到一群人在器械旁進行拍攝。在過程中主角同攝影團隊不時大吼大叫並發出怪聲，令到該市民覺得好搔擾，於是就向酒店方投訴，而酒店方的回答是「不知情」，但拍攝團隊竟堅持是得到酒店的允許才拍攝的，各有各說法令到該民眾都覺得無言。事後該民眾才知道原來當時拍攝的主角是一位明星，更用過氣明星來形容對方。

有民眾投訴辰亦儒在健身室影響他人。（微博圖片）

不少網友從曝光照片細看，才得知當時的主角就是男星辰亦儒。因為之後有網友從他上貼的健身視頻同酒店的健身室環境是一模一樣。對於健身拍片被投訴，據台灣媒體指辰亦儒已透過經理人作出最新回應，表明有按照正常程序同酒店申請，亦都有禮貌地同使用場地的人士表明，如果覺得有被打擾團隊會移到另一邊去，後來是等到該會員（投訴人）離開後才進行拍攝，其他會員亦沒有太大反應任何問題，亦強調沒有被趕出酒店。

辰亦儒熱愛健身。（辰亦儒微博圖片）