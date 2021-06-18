香港小姐2021｜林作直認抽水兼捧紅「東涌羅浩階」：冇收佢一分錢

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-18 16:45

《香港小姐2021》第一輪以及第二輪面試，除有幾位出眾佳麗獲得大家的目光注意外，還有被傳媒冠以「東涌羅浩階」、「佛祖」之名的Kirsten，林作於第一輪面試後當日大為替她作宣傳，還向傳媒透露自己是她的提名人，更表示她的中文名是霍韻璇。不過Kirsten接受《香港01》訪問時，就指自己與林作豪無關係，中文名亦不是霍韻璇，而是利愛安，花生指數簡直是急升。

林作抽參選佳麗水的真相被揭露後，他隨即就在今日（18/06）於IG上解釋是自己「捧紅」了Kirsten：「毫無惡意，真心支持，現在成就偉業，請問該感謝我還是咒罵我？沒有我，有Kirsten嗎！」又在IG上展示報紙C1剪報，寫着：「紅咗C1，全靠林作經理人帶領係咁推。」並坦言是借Kirsten過橋：「我媽媽提名個女仔叫霍穎璇，於是，我取諧音『霍暈船』，佢似係會暈船，即係迷暈反義詞...點知，啲人照寫『霍韻璇』！」他也說自己「捧紅」Kirsten並沒有收過一分錢：「本人從來都係玩得好大嘅，但從來無傷大雅，她只是獲得了名氣、榮譽、關注、愛戴，毫無損失！我自此宣布：Kirsten榮獲《2021年香港小姐競選》『最受矚目小姐獎』！」

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