Angelababy獲日本票選靚絕中港台力壓楊冪　真實食量曝光嚇壞網民

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-19 12:30

現年32歲的Angelababy雖然已為人母，但她的樣貌和身材多年來都keep得好好，至今依然散發出少女味。近日在日本網站舉行的「最可愛漂亮的中港台女星」投票選舉中，Baby就獲票選成為一眾中港台女星入面，最「可愛」及「漂亮」的一位，指她有一張「人人渴望的臉」，力壓獲得亞軍的楊冪，登上榜首位置。而范冰冰及章子怡就分別是第3及第4名，第5名是林志玲，之後順序是迪麗熱巴、林依晨、陳喬恩、徐若瑄以及劉詩詩，劉亦菲排「尾二」，鞏俐則「包尾」。

Baby大派福利。（微博@Angelababy）

其實Baby早在12年前已成功進軍日本市場，俘虜了大批日本網民心。據今次票選結果顯示，在日本網民心目中，Baby是五官精緻兼且零瑕疵，有網民更表示：「她那完美的臉孔，是每個人渴望的臉。」至於楊冪就被網民評為具有典型北京女生的美，美得可愛又硬朗，范冰冰就被日本網民指她的演技和氣場是最厲害的，是行走中的衣架，甚麼衣服也可以駕馭。

楊冪獲得第二名。（微博@嘉行楊冪工作室）

另外，在新一集的內地綜藝節目《奔跑吧》，就公開了Baby的真實食量，誰能想到吃早餐入口次數排名第一的竟然是她，一頓早餐連吃三碗餛飩都不夠，可謂食量驚人，片段出街後簡直嚇壞了一眾網民，而大家最驚訝和好奇的是她怎能如此大食卻這樣纖瘦。

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