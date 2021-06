撰文: 秦志鴻 最後更新日期: 2021-06-20 19:30

日前岑麗香在IG宣布「小腰果」出世,今日(20/6)亦是「小腰果」的第一個父親節,於是香香就特地為兩個囝囝換上一件印有「XXXX THE BEST DAD EVER!」的T-Shirt,非常溫馨,香香亦寫道:「you’re the best. #happyfathersday @nyoted」,更毫不吝嗇地曬出「小腰果」正面相,只見他的臉龐超圓超可愛,臉頰脹卜卜似十足一個紅蘋果!

點擊睇岑麗香嘅全家幅:

