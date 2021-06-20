父親節｜麥詩敏貼父親凍齡樣貌對比圖　網友大讚：仲以為係男朋友

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-20 18:08

沙灘靚相。（IG：glorrrrr）

無綫（TVB）新聞部美女主播麥詩敏（Gloria）不時都在IG曬出健康美照，以及展示她的一雙42吋長腿。今天（20日）父親節Gloria發布了一張與父親的合照，並大讚父親是一名非常稱職的父親，她寫道：「我爸 風雨不改 日日電視前捕捉我 返通宵時晚晚唔瞓睇我 而家朝朝晨早起身睇我 最可愛係 每次都會cap低我 每次廠出來都會見到佢send幾十張相轟炸我， 相信應該係世界上睇得我最多news cast的人 除非唔係」。

而Gloria父親是香港電台《警訊》前節目主持，同時是第3期無綫藝員訓練班畢業生，名叫麥振江，更曾與七位警隊「一哥」交手，Gloria發布的第二張照片是小時候與爸爸的合照，由於是訓練班出生以及曾演出過幕前，因此一直保養得很好，有網友張Gloria與父親小時候的合照再與現在對比，麥振江完全零走樣，大讚「凍齡的父親」、「好後生嘅爸爸，仲以為係男朋友」、「麥先生keep得好好」，同時羨慕Gloria有這名忠實粉絲。

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