撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-06-21 18:37

陳法拉離開TVB後,到茱莉亞學院修讀碩士課程,畢業後留喺美國發展。(FB@陳法拉)

陳法拉離開TVB後,到茱莉亞學院修讀碩士課程,畢業後留在美國發展。今年情人節突然宣布與法籍老公Emmanuel Straschnov誕下囡囡小米妮。一家三口度過首個父親節,法拉上載老公抱起小米妮肉緊錫面豬照片,雖然未見囡囡樣貌,但肉肉長腿已相當吸睛,法拉以英文留言說:「「The 1st Father’s Day for these two. I’m lucky to have you both in my life. 」

