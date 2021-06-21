父親節《日日媽媽聲》唱《單車》被批不妥　開電視播呢套更唔老黎

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-21 18:45

上月尾周柏豪與鄭融合唱經典K歌《一事無成》為失業人士打氣，被斥選曲不當。星期六播出的《日日媽媽聲》中找來三位星爸區永權、楊潮凱、周志康擔任嘉賓，彈結他獻唱歌頌父愛歌曲，其中一首是陳奕迅《單車》。「如孩兒能伏於爸爸的肩膊」，加上當年《單車》在父親節前後派台，很多人以為是歌頌父愛的歌曲，但填詞人黃偉文曾於專欄透露其實此歌是對典型中式父親的控訴。

周柏豪鄭融於《萬眾同心公益金》合唱《一事無成》引起爭議。（IG：@stephanie_cheng）

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去年年尾Wyman上載《單車》的手稿，他在寫詞途中想起兒時和父親的經歷，於是在「情書」中寫道：「一直莫名其妙地喜歡單車（和電單車）。後來才想起，一年班的時候，試過摟著父親的腰騎電單車去海灘。那是我生命裡面唯一的一次擁抱他，也是唯一的一次比較實在地覺得，爸爸可能是真的愛我的。」可惜這部電單車Wyman爸爸入秋前就賣出，父子之間只有這次擁抱，令Wyman對於父親的吝嗇耿耿於懷。

《日日媽媽聲》中找來三位星爸區永權、楊潮凱、周志康擔任嘉賓，彈結他獻唱歌頌父愛歌曲，其中一首是陳奕迅《單車》被批選曲不當。（影片截圖）

有網友認為他們父親節唱《單車》絕對是揀錯歌。另外香港開電視當晚播出周潤發的《阿郎的故事》，戲中周潤發演的帶子洪郎，感動不少人。他為了向兒子及前妻証明自己不是窩囊廢，重新駕着戰車回到賽場，結局非常催淚，發哥撞車身亡，亦引來網友指揀片不當。

香港開電視當晚播出周潤發的《阿郎的故事》亦被指不當。（香港開電視facebook）