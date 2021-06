撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-06-22 13:22

胡杏兒李乘德今年4月誕下三仔變成五口之家。(IG:@myoliemyolie)

胡杏兒今年四月才誕下幼子Liam,但已馬不停蹄帶同二仔李奕霖(Ryan)到北京和天津拍劇,預計在內地逗留三至四個月。6月22日是Ryan 2歲生日,爸爸李乘德首次無法與兒子慶祝生日,一大早就上載多張溫馨照片為Ryan送上祝福。李乘德指Ryan出生後為家人帶來歡樂和愛,性格與哥哥完全不同,比較慢熱害羞但一樣可愛:「This year you’re not at home to celebrate with us, but Daddy always wishes you health, happiness and a deep sense of wanting to give back to your WONDERFUL parents (you know, great food, top holidays, plenty of gifts, that sort of thing 😘)」

點擊圖輯睇Ryan可愛萌照及胡杏兒一家溫馨合照: