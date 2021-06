撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-06-22 17:30

雖然父親節已經過了,不過有心唔怕遲,謝嘉怡 (Lisa) 昨日就於她的IG出post祝她的爸爸父親節快樂。她post了一張她小時候與爸爸的合照,以及一張一家三口的合照,並留言表示:「Happy Father’s Day to this special guy! 」相中的Lisa十分甜美可愛,精緻得像個公仔似的,完全是一副美人胚子。可是Lisa都不及她的爸爸搶鏡,Lisa爸爸年輕時的7:3面驟眼睇竟然激似巨星張國榮,甚至有網民誤認:「Is the man Leslie Cheung (張國榮)?」

有網民誤認Lisa爸爸係張國榮。(lisa ig)

