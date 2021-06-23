Mean Talk｜何廣沛認遭曾勵珍勸退：話我做得好差不如唔好做呢行

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-23 17:45

J2新節目《Mean Talk》新一集請來何廣沛、郭子豪及方紹聰擔任嘉賓，主持林盛斌（Bob）、江美儀即場讀出三子負評，其中何廣沛被抨擊：「把聲真係好難聽！耳朵流產呀！」廣沛聞言直認最近遭珍姐（曾勵珍）「提點」：「佢話我講嘢真係唔得，做得好差，不如唔好做呢行啦！嗰刻我終於知道嚴重性。」他又指曾在珍姐房間練習英文咬字長達一小時，並謂十分感激珍姐培育及耐心教導。

J2新節目《Mean Talk》新一集請來何廣沛、郭子豪及方紹聰擔任嘉賓，主持林盛斌（Bob）、江美儀即場讀出三子負評。

郭子豪則被追問當年鬧至滿城風雨的失場事件：「當時係種種原因導致自己入面亂晒籠，原因包括屋企，當時同前女友關係處理得唔好。總之唔想見人，有情緒問題。我直頭熄咗手機幾日，匿喺屋企。」子豪更感激當時劇集監製潘嘉德的暖心慰問。

郭子豪自揭與女友鄧卓殷的肉麻點滴。

子豪又自揭與女友鄧卓殷的肉麻點滴，原來從兩年前開始，二人每晚均會開住video call入睡，令美儀與阿Bob大嘆「Sweet得嚟好黐線」，子豪續說：「瞓住都唔會熄架部電話，第二朝瞓醒又見到對方咯。如果佢仲未醒，我咪開住個call做住自己嘢先。」至於方紹聰則大爆好友孫慧雪「義氣事件簿」，期間美儀與Bob更即場致電雪雪「套料」兼逼供！