識貨｜王祖藍監守自盜狂偷食：老婆十分嫌棄我個中佬肚腩

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-23 16:45

無綫真人競技綜藝show《識貨》一連兩星期、逢星期一至五晚十點半翡翠台播映，由鄭裕玲帶領兩名鮮肉鄭衍峰及孔德賢主持，八位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明在完全沒有劇本情況下，靠口才、急才、轉數、人緣等說服或引誘現場觀眾「入貨」！

首席創意官王祖藍監場時幫忙在鏡頭外大聲「提水」，好貼心。

節目創新之處，是一眾「見習主播」這兩個星期會輪流拍檔在Big Big Shop實戰帶貨，鬥以超抵價殺貨，實情益家庭觀眾！由於「史無前例」，首席創意官王祖藍為保質素，由首日擂台戰即全程緊貼，每晚直播開始前兩小時便抵達錄影廠與當日帶貨主播對稿，並精明消費者上身，逐件產品試玩試食，兼四處格價幫觀眾爭取最抵價；直播進行時，祖藍則化身「打雜」，傳菜、報數、截單、提水樣樣做足，認真唔話得。

祖藍認真研究銷售情況。

老婆要求減肥

現場所見祖藍似乎胖了一圈，為食的他全晚工作期間亦不斷偷食，遭主持路芙喝止，而他則露出得戚樣，十分搞笑。問到是否因而長肉不少，祖藍笑言：「我老婆十分嫌棄我個中佬肚腩，所以不斷催促我減肥，同埋佢好想見到我有腹肌，我已經叫佢死心架喇！（你平時係咪精明消費者？）都算係嘅，因為我都識啲廠家，所以知咩為之合理利潤。我本身好鍾意買嘢架真係，啲朋友都當我係Sales，我一用到同食到好嘢，就會第一時間推介畀朋友。」

祖藍試玩無線隱形跳繩產品。

+ 13 + 13 + 13

黃建東遭杯葛

今(23日)晚播映的《識貨》亦進入高潮，一眾主播需搭檔帶貨搶分，期間眾人竟群起「杯葛」黃建東，並提出「三大指控」，就連嘉賓張秀文亦加入戰團：「就算我唔係參賽者，我都唔想揀黃建東！」實戰期間，各人繼續各出奇謀，黎諾懿更誇下海口謂：「如果出面搵到平過我哋嘅，我成罐食咗佢！」

大家似乎都好抗拒黃建東。

同場加映：香港小姐2021｜亞軍靚過冠軍定律係真？ 數返近20年又好似有道理