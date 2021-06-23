Lokman、AK現身觀塘海濱焫着全場　500名粉絲無懼翳焗企滿天橋底

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-23 22:30

MIRROR成員楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）今日（23/6）現身觀塘海濱出席飲品品牌宣傳活動，吸引近五百名「鏡粉」無懼悶熱天氣撐場，人群不單只企滿整個天橋底，未能入場的粉絲亦留守在外圍觀看偶像演出。是次活動主題為盛夏舞壇，除有10間大學舞蹈學員成員的勁舞演出外，Lokman和AK亦即席獻唱兼同大家玩遊戲，全場隨即High爆尖叫聲不斷。

MIRROR成員楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）今日（23/6）現身觀塘海濱出席飲品品牌宣傳活動，吸引近五百名「鏡粉」撐場。（陳順禎攝）

有傳MIRROR將入紙申請明年7月在紅館舉行一連十場演唱會，Lokman和AK接受訪問時指一切都未落實，Lokman說都是看報道才得知消息：「我哋都係聽聞，收到嘅消息同大家差唔多，都係睇到報道先知，未收到確定消息，我估唔係掛。花姐未同我哋傾，呢排少見花姐，等佢忙完先。」

人群不單只企滿整個天橋底，未能入場的粉絲亦留守在外圍觀看偶像演出。（陳順禎攝）

AK指家人聽到消息後表現興奮：「已經即刻話要留飛，因為今次演唱會啲飛比較難攞啲，已經問定係咪開十場、留幾多張飛，我都真係未知住，睇報道先知，吓，開十場咁多咩」。假如真的開十場演唱會，他們說要先推出更多作品，Lokman希望到時入座率可以達到100%。活動中，兩位亦透露7月將推出合唱快歌。

人群不單只企滿整個天橋底，未能入場的粉絲亦留守在外圍觀看偶像演出。（陳順禎攝）

《全民造星4》日前公開招募參賽者，Lokman說希望大家踴躍參加：「《造星》呢個節目係真心辛苦，但回頭望係一個好寶貴嘅回憶，真係唔容易行過同埋唔容易有呢個機會。」

被問到會否有很多「鏡粉」參加，AK說：「點都好，才藝係比較着重，今次香港嘅女將真係要出嚟，自己都好期待。」Lokman認為花姐湊了他們12個後，湊女團絕對沒有難度：「天下間冇嘢難到佢。」