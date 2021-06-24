東張西望︱蔡一鳳稱有人刻意要令她聲譽受損　中介公司負責人解畫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-24 12:13

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle）月初在社交網站發千文控訴自己家中的6名外傭及1名司機竟然在短短一個月內集體辭職，並懷疑仲介公司出蠱惑，但亦有不少網民認質疑Michelle是「最難頂僱主」。無綫的《東張西望》特地採訪了Michelle以及涉事的中介公司負責人，讓雙方各自講出「實情」，結果演變成一宗羅生門事件。

蔡一鳳深信外傭是受人教唆才會集體辭職。(節目截圖)

節目分上下兩集報道今次事件，在昨晚播出的下集入面，Michelle強調外傭集體辭職是有陰謀地進行，深信定是受到中介公司的教唆。她表示該公司曾給她請了兩個有問題的外傭人，但卻沒有賠償返兩個外傭給她，事後她控告了該公司，而外傭與司機集體辭職的事就在一個月後發生，更call了警察以及領使上門。Michelle直指該公司想破壞她的顧主記錄，令她聲譽受損：「等我個名花咗，第時係請唔到菲律賓工人。」直言是受到中介公司出招對付。節目亦在網上討論區找到了不少網民對該公司的負評，指控該公司的留言當中包括指它是黑店。

點撃下圖睇Michelle家傭的生活環境：

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然而，涉事的中介公司負責人魏先生卻聲稱絕對沒有教唆Michelle的外傭和司機集體辭職：「佢係我哋公司大客都可以令到我哋blacklist佢，唔提供工人畀佢，你哋自己判斷啦。啲工人寧願揀賠錢畀顧主走，呢個我哋都係第一次遇到。」另一負責人黃小姐就表示外傭告訴她是因為工作太辛苦所以辭職。她更指Michelle每次炒外傭都不能還外傭好好地離開：「一個二個唔係去勞工處求助，就係去報警，總之無一個可以圓滿解決。今次呢四個工人要call領事館同警察係因為佢哋想證明自己清白，無偷顧主嘢先走嘅。」Michelle與中介公司各執一詞，真相只有他們才知道。

18年10月蔡一鳳為盛品儒誕下龍鳳胎。（FACEBOOK圖片）

網民對該中介公司的負評：

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重溫事件經過：