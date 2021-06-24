Mean Talk｜單立文自爆曾愛上王菲：夜晚瞓覺會掛住佢

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-24 16:00

林盛斌（Bob）、江美儀主持的無綫J2綜藝節目《Mean Talk》，今晚十時半至十一時半播出第五集，由於主持夠Mean夠爆，自播映以來話題不斷。之前，美儀在節目中披露離婚感受片段曝光，惹來全城熱議，今（24日）晚新一集除了有美儀真情剖白足本版外，嘉賓單立文（豹哥）與滕麗名亦連環自揭不為人知秘密。

豹哥又大爆初出道拍劇時，曾因抽離不到角色愛上王菲。

呢集節目絕對是「情緒過山車」，唔單止有感動位，仲有爆笑、無聊、八卦位，兩位主持更遭「Mean高一丈」的單立文反客為主，搞到美儀反晒白眼兼有氣無力。而眾多「秘聞」中，最驚爆的絕對是單立文自揭與太太之間存在「虛擬二奶」：「我所有朋友都知我有小三，精神出軌係好好玩嘅嘢。」嘴多多的豹哥又主動問滕麗名：「你接唔接受到你老公叫雞？」美儀睇唔過眼，即反問：「咁你會唔會叫雞吖？」豈料豹哥神回：「點會對住鏡頭話自己叫雞㗎，你係咪癲咗呀？你做主持人用吓腦啦！」豹哥又大爆初出道拍劇時，曾因抽離不到角色愛上王菲：「夜晚瞓覺會掛住佢，第二朝見到佢又會好似好開心咁，但當時佢已經結咗婚。」

豹哥神回：「點會對住鏡頭話自己叫雞架，你係咪癲咗呀？

滕麗名曾陷離婚危機

滕麗名則坦承與老公曾險些離婚，幸好後來靠一句話化解危機。豹哥與阿滕閒談間提及李家鼎（鼎爺），阿滕透露對方曾救自己一命：「嗰時《尋秦記》我要拍騎馬戲，啲馬係未受過訓練嘅，跟住導演要我騎住一隻，手揸住一隻，仲要係咁跑，手上面又有劍又盛，但嗰兩隻馬打交喎，我真係搞唔掂，咁我離遠見到咪叫鼎爺救命咯。」