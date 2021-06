撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-06-24 16:30

應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)樣子甜美性格吸引,且從不介意以素顏樣貌目示人,真性情贏盡了網民心。她早前由蘇格蘭返港要在酒店接受隔離檢疫21日,日前已完成了隔離的她,今日就於IG post了她在酒店隔離期間拍攝的一段短片,讓大家看看她做了些什麼。她留言表示:「Throwback to me getting a little bored during quarantine!」直言自己當時感到有些悶。片中的Lisa素顏出鏡,上陣換衫騷,一共換了5套衫。雖然她全程對住鏡頭換衫,不過就完全無露肉,甚至連性感都談不上,卻依然有近萬次觀看,並獲網民大讚:「又靚又可愛。」

