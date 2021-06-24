王浩信大讚老婆陳自瑤絕對值得做「女一」：我同阿女都替佢開心

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-24 18:49

無綫（TVB）新劇《刑偵日記》於下星期一（28日）播放，主演王浩信今天（24日）出席宣傳活動，浩信表示接下這套劇集是一個高難度挑戰，因為其角色患人格分裂，因此拍攝時候要一人飾演多角，「我覺得我拍緊兩套劇，一個愛情故事一個喜劇形式，所以兩邊畫風好唔一樣，希望大家睇得開心啲。」

浩信拍攝完這部劇集後，希望觀眾能多關心精神病患者。（梁碧玲攝）

監製和演員直指《刑偵日記》是部「燒腦」劇集，會有很多資訊給予觀眾，浩信直言也很怕觀眾消化不了：「我哋今次落足料，希望觀眾感受到誠意。我哋都擔心㗎，有壓力，希望盡量清晰畀觀眾睇，引人入勝。」

浩信為呢部劇付出好多。（梁碧玲攝）

浩信又指其中一個人格分裂角色很愛展示肌肉，讓觀眾大飽眼福，他笑指這部份是最辛苦：「個段時間我練到好大隻，喺現場係咁做掌上壓，收工就去做Gym，食好多烚蛋，不過其實呢幾年都係咁，有時候都會做到忟憎。」

提到太太陳自瑤早前在節目《好聲好戲》有亮眼表演，入行了21年的她近期更榮升擔任女一，浩信知道這個消息相當替太太高興：「我同阿女都替佢開心，恭喜佢，因為配音真係高難度演出，要Live一Take過我都做唔到，所以配音方面我都要請教佢。希望佢愈嚟愈好，希望佢有獎項，佢絕對值得。」

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