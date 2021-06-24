欺詐劇團｜蔣家旻做AV女優假戲真做　潘志文中途加入3P倒吊捆綁

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-24 20:45

無綫新劇《欺詐劇團》今個星期一開播，播出以來劇情一集比一集瘋狂，一集比一集精彩！今晚（24/06）播出一集，蔣家旻更要扮演AV女優「波多野莎莎」，於劇中與謝可逸（飾蘇子允）合演情色藝術電影《民初的呻吟》，戲中除了對白露白，不時出現「要含（蓄）又點樣奔（放）呢，導演？」「我要打真軍呀！」「Higher~Higher~」之外，還出現蔣家旻（飾波多野莎莎）同時與謝可逸和潘志文（飾蘇華雄）3P玩倒吊捆綁的畫面，簡直是挑戰電視尺度！

今集蔣家旻真係突破。（《欺詐劇團》截圖）

事緣以敖嘉年（飾陳志揚）以及鄭丹瑞（飾鄭國昌）為首的「欺詐劇團」，為了公義而騙富豪蘇子允出錢開戲拍攝情色藝術電影，遂找來了與蘇子允夢中女神「波多野莎莎」外貌極為相似的蔣家旻假扮AV女優拍戲，更加是由蘇子允飾演男主角拍攝強姦戲，劇中蘇子允又不斷要求「打真軍」，到快要成事的時候，蘇子允的父親蘇華雄又突然出現，不過神奇的是，蘇華雄並沒有阻止，反而要求加入一起做男主角大玩捆綁。到最後，「欺詐劇團」一行人就合力演出「波多野莎莎意外身亡」的戲碼以欺騙蘇子允兩父子，最終成功騙得近700萬開戲資金，劇情搞笑而又精彩。

蔣家旻做AV女優。（《欺詐劇團》截圖）

今集劇情瘋狂又搞笑，「最大功臣」一定就是瞓身飾演「波多野莎莎」的蔣家旻。她接受《香港01》訪問時，大談拍攝捆綁的經驗：「嗰日朝早開始拍AV場面，都要拍到入黑。雖然呢個唔係入行以嚟最大突破，但都係好好嘅體驗，因為我從來未試過俾人捆綁，劇組仲真係搵咗個專業捆綁師幫我捆綁，個過程仲幾辛苦，因為係全套服務，唔單止綁手綁腳。捆綁過程需要30分鐘，我本身都覺得冇乜嘢，但係點知我成個人都標冷汗，同埋好緊，加上第一次俾人全套服務捆綁，個心理好唔舒服，要一路捆綁，一過工作人員同我傾偈分散注意力。」

蔣家旻做AV女優飾演「波多野莎莎」。（《欺詐劇團》截圖）

劇中波多野莎莎（蔣家旻飾）被要求「打真軍」。（《欺詐劇團》截圖）

她又說：「其實俾人吊起同綁住之後，一路都好痛，基本上成個人都唔郁得，成程都要工作人員幫我擺位，我成程都好想喊，真係好似俾人虐待咁，嗰刻我都有啲頂唔順，因為再唔拍我真係會喊。呢場戲係唔可以用辛苦嚟形容，而係痛苦，呢啲AV情節我未睇過，但係俾人捆綁就真係一個新體驗，作為觀眾睇好似好輕鬆，但原來真實去睇係一件幾痛苦嘅事。今次體驗都幾特別，因為現實生活我唔會試到。」

仲要玩3P。（《欺詐劇團》截圖）

問道飾演AV女優的感覺，蔣家旻就回答：「拍呢套劇好開心，做AV女優又唔會有唔舒服嘅感覺，同埋幾有趣，喺民初街要着古裝衫露肚兜不停講日文，我覺得成個過程拍得好愉快。」

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