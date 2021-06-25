馬國明三亞商演隔空向湯洛雯唱情歌　分隔兩地半年每日視像傳情

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-25 13:14

馬國明與湯洛雯愛得高調，不時公開互動放閃。馬國明今年年頭開始回內地隔離完之後拍劇，4月底短暫回港之後5月頭又再回去隔離，頻頻出席商演，之前先到廈門及橫店，日前在三亞，與陳曉東、李彩華、沈震軒出席法國護膚品牌活動。馬國明忍痛與女友湯洛雯長期分隔異地，認真密密搵老婆本，豬籠入水。他更在活動期間獻唱冧爆情歌，向女友隔空傳情！

馬國明近日頻頻在內地商演，搵老婆本！（馬國明微博）

據說今次活動投資過千萬，藝人張韋怡作為香港代理商，邀請多位港星出席活動，參與人數數千！馬國明在社交平台寫道：「三亞，陽光再猛，海灘再熱，都不及現場5000美女觀眾，謝謝你們的熱情，謝謝。」

雖然現場有5000美女，不過馬國明都依然相當淡定，一向外表冷靜內裡熱情的他，現場獻唱情歌《一生愛你一個》，湯洛雯曾說過非常喜歡這首歌，擺明隔空向女友傳情。有網民上載馬國明唱歌的短片，留言指是馬明唱給她聽，湯洛雯開心轉發，即使分隔異地亦無損二人放閃！

「准我一生也愛你一個／准我相信直覺」，歌詞真係超冧，馬國明與女友分隔兩地，向《香港01》表示每日有跟女友視像聯繫感情，問到分開咁耐會不會掛住對方，他說：「要揾食 冇辦法……」。而湯洛雯則向我們坦言即使有數千美女在場，亦完全不會擔心，她說：「佢有商演我開心都嚟唔切啦，同埋佢講過《一生愛你一個》係佢飲歌，可能唔係淨係唱俾我聽。」

馬國明出發之前，先同女友湯洛雯慶祝生日，好鬼sweet！（微博截圖）

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