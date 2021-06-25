金曲歌后彭佳慧遇恐怖家居意外　「整個人騰空向後翻」跌到噴尿

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-25 23:30

台灣疫情期間當地市民待在家的時間變多，靠著做菜、運動等方法消磨時間，但一定要注意安全，一不留神可能會受傷，金曲歌后彭佳慧就是一個例子。25號凌晨她透露和小女兒原本在客廳聊天，結果卻突發意外，瞬間痛到倒地不起。

小女兒當時把一隻手撐在牢固的餐桌，另一隻手撐在鐵椅，雙手出力、雙腳收起，整個人騰空起來，小女兒興奮地和媽媽分享：「妳看我可以做這動作十幾秒耶！」彭佳慧見狀也跟著小試身手，沒想到卻整個人騰空向後摔倒在地。

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彭佳慧形容當下聽到骨頭撞擊的聲音，也感覺到尿液隱約噴出，她痛得眼淚直流不停哀嚎，起初小女兒以為媽媽在開玩笑裝痛，後來才察覺不對勁，而兒子則從房間裡跑出來，冷靜地讓妹妹找冰袋，並拿來枕頭讓媽媽能舒服一點先躺在原地紓解，那瞬間雖然痛到無法動彈，但她卻感到無比安慰。

事後彭佳慧表示好在平時有鍛鍊，目前已經沒事，疫情期間不會隨便佔用台灣醫療資源，她也提醒大家宅在家裡還是要注意安全。

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