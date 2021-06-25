63歲鄭裕玲激罕騷性感泳照　擁完美體態完勝當家花旦張曦雯

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-25 14:23

鄭裕玲（Do姐）今日（25日）在IG激罕為Fans帶來福利，她上載了一連串當年青春靚相，有運動和泳裝造型，大騷完美體態。當年的Do姐無論身材和外貌，跟撞樣的當家花旦張曦雯比較，有過之而無不及，網民大讚好Fit和好靚。其實63歲的Do姐體態依然，比當年更添一份韻味。

DO姐入行多年，身材一直Keep得好好！（IG：@do_do_cheng）

Do姐更公開她在1987年電影《神奇兩女俠》的性感演出，她飾演性格單純、心無城府「波大冇腦」的十三點梁好逑，她當年將「初期港女」的演技中發揮淋漓盡致，值得一提的是她當年正是導演甘國亮的女友，甘國亮亦是鄭裕玲的第一個男朋友，二人在當年是圈中數一數二的金童玉女，愛情長跑10年，可惜分手收場。後來，有傳分手原因是因為沒有性生活。

點撃下圖重溫Do姐完美體態！

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