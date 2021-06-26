Mean Talk︱崔建邦9段緋聞逐個數　自爆入行多年做PA至學識做人

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 13:41

由林盛斌（Bob）與江美儀主持的無綫J2綜藝節目《及時雨信貸特約：Mean Talk》昨晚 (25日) 播出了最後一集，吳業坤、謝東閔、崔建邦 (Amigo) 以及關嘉敏四位嘉賓繼續與兩位主持真情對話，大談一些不為人知經歷。Amigo被主持追問被封「溝女王」的看法，以及過往8段緋聞的真偽，當中的對象包括唐詩詠、鄺敏慧、徐淑敏、郭思琳、陳嘉莉、野人、李靖筠以及陳雅倫，Bob更抵死謂：「陳雅倫我真係想知喎？！呢個假架嘛。」令Amigo回應時相當尷尬，他表示當時只是對方生日，一班朋友一起去飲酒，就竟然傳出了緋聞。談及現任女友Jessica，Amigo邦就大方直認視對方為結婚對象，並暗示已為結婚做好準備：「適當時機我會嚟架喇。」

Mean Talk昨晚播出最後一集。

Amigo又大爆入行以來最委屈經歷，曾任助理編導 (PA) 的他大談當年工作辛酸，包括硬食別人脾氣、任勞任怨以及超長工作時間，並謂正因有了相關經歷，才真正體悟到尊重他人的重要性。他曾因為應導演吩咐去追問藝人到了沒有，而遭到劇務當面爆粗鬧。足足做了一年PA的Amigo坦言：「呢一年學識咗做人，以前太覺得自己係個artist，成日淨係諗住幾點收得工，『你哋快啲啦，我5點半要趕去食飯呀！』但真正做咗幕後就會諗，『你（藝人）早收去食飯？我仲要番公司大把嘢做呀』。自此我學識咗尊重身邊工作人員係好重要，專業都好重要，我第一次有呢個感覺，呢個長遠嚟講對我係好事。」

現年42歲的Amigo入行近20年，曾經獲TVB力捧成為當紅的金牌主持之一，可是後來因負面新聞拖累影響形象，主動與TVB解約。他於2011年6月，自薦重返TVB，任職助理編導 及節目主持，至2012年重新獲得主持大型節目機會，並重返一線主持行列。

崔建邦做咗PA之後先學識尊重人。