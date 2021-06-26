尋找家香情｜Gin Lee曾去維園Join姐姐跳舞　陷迷惘期情勢唔穩定

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-26 19:00

由Patrick Sir主持的《尋找家香情》最新一集找來香港樂壇小天后Gin Lee做嘉賓，從家鄉馬來西亞遠道來港當歌手，Gin Lee不熟悉異地文化和語言，加上舉目無親朋，她坦言以「一張白紙」的狀態起步，非常孤單。為了找回家鄉的感覺，Gin Lee竟然會到維園聽外籍傭工傾談：「我會去維園，因為星期日會有好多工人姐姐喺度聚集，我就會行過去聽佢哋講嘢，因為印尼文同馬拉文係好相似，我係聽得明佢哋講咩，聽返會有親切感，佢哋都好熱情，會跳舞唱歌，咁我都有Join過佢哋。」

李幸倪（Gin Lee）於節目中分享她進軍香港樂壇的經過。

節目又提到Eric Kwok是Gin Lee歌唱事業上的貴人，Gin Lee稱：「13、14年當我完咗第一份約嘅時候，我有一段時間係空窗期，孤兒咁，去到一個好迷惘嘅階段。」Eric Kwok補說：「我未見過佢咁脆弱，咁迷失，我直情覺得佢有少少情緒唔穩定。嗰一刻我都好內疚，因為知道佢喺香港冇咩朋友，應該要搵佢多啲，所以就同個高層講你唔係唔簽呀？」回看11年所走過的路，除了靠著很堅強的拼博精神、很幫忙的朋友，還有一班很支持的粉絲，讓她感受到香港的人情味和歸屬感。

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