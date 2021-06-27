Open Minded︱Kendall Jenner自曝多個焦慮症　適當焦慮反而好？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-27 09:00

出生美國名門的超模Kendall Jenner可謂是眾多姊妹中，身材比例最出色的一位，頭小、腿長、腰臀比適中，fashion sense一流，可謂集美貌、名利、金錢等於一身，但她竟然也「與焦慮症長期為伴」。

Kendall在IG坐擁逾1.7億粉絲。（Instagram@kendalljenner）

時尚雜誌《VOGUE》特別節目《Open Minded》於最近推出，邀請Kendall Jenner與四位心理學家就「焦慮症」展開探討。「我還記得很小的時候，大概8、9、10歲，我記得有次突然喘不過氣，然後我告訴了媽媽這件事，後來我了解到那其實就是焦慮症。我覺得過度的工作，跟身處於現在這個情況下，是造成失控的原因。」

去到哪裡都成為媒體追蹤的焦點。Kendall坦言，有幾次甚至需要立即去醫院，因為感覺心臟快要承受不住，無法呼吸，需要幫助：「有時感覺自己快死了，感覺身體的一部份漸漸麻木，這真的非常令人害怕。」（視頻截圖）

然而，Kendall清楚知道，自己的出生同生活環境，一定會被質疑「有什麼好煩惱、好焦慮」，因此她並不會賣慘：「我絕不會坐在這裏說我其實並不幸運，我知道我過著享有許多特權且優越的生活，我是個非常幸運的女孩，有時我並不是那麼快樂，不管如何我也只是凡人。」

家境再優渥，Kendall也同大家一樣，會有現實生活中的感受和情緒。（視頻截圖）

第一集中，Kendall同醫生Ramani Durvasula討論社交恐懼，由於這一年多的疫情關係，原本已經習慣獨處的她，最近隨處疫情的好轉，開始見多了朋友，這令她有些焦慮。同時，Kendall透露自己是個超級疑病者，也是從小就有的問題。對此，Ramani Durvasula解釋道：「有焦慮症的人，警徽檢視自己的身體，一直在身上搜尋徘徊，要把身體的毛病挑出來，它只會放大不好的東西，我們要做的事，將放大鏡換上正常的鏡片。」

心理學家Ramani Durvasula。（視頻截圖）

不過，Ramani Durvasula也指出，焦慮讓我們保有一定程度的安全：「焦慮的人在成為神經質的人格特質方面更高，較神經質的人，通常對周遭的食物有更多的警覺性，當焦慮落在剛好的位置時，它可以成為小小的超能力，因為它實際山能保你安全，讓你精神上到位，所以一點完美的焦躁感，足夠能讓你有出色表現。」

焦慮落在剛好的位置，反而能令人更出色。（視頻截圖）

對於社交恐懼的人，Ramani Durvasula也給予建議：提前做好準備，準時或者提早到現場，這樣又多餘的時間可以深呼吸，告訴自己「我要進去了」，就不會太焦躁，事先了解環境，譬如有多少人，感覺會如何，在心中演練一遍，會有很大幫助。

在IG坐擁逾1.7億粉絲的Kendall，最容易令她對社交媒體產生焦慮的是，看到負面信息量，但又戒不掉：「真的太多了，我越看熒幕上的一切，越覺得自己的靈魂正在抽離身體與眼前的事物，我與社交媒體的關係，目前是有點上癮的，而我並不喜歡也不感到驕傲，但我同時也覺得很多人應該跟我感同身受，我不喜歡自己對社交媒體的需要，但真的無法逃離。」

現代人對於網絡非常依賴。（視頻截圖）

在網絡上，很多事情無論正確與否，在網絡上都會被放大監視，這也是Kendall產生社交媒體焦慮的原因所在，對此，心理專家Jorge Partida對於如何緩解這樣的焦慮，也給出了4點建議：首先，當在使用社交媒體時，要留意自身的目的是什麼，為何要這樣做，為何要去連接；第二，認清一旦將東西post後，你可能無辦法完全掌控，它會被做何使用或消費；再者，認清成癮這件事，在社交媒體上是非常真實的，就如同其他的成癮，所以設定一些限制，適當的限制跟界限很重要，最後，為自己留些時間與真實的人互動，與那些愛你的人保持聯繫，了解到沒有任何人是一座孤島，我們都需要與人互動好保護住自己。

Jorge Partida給予社交媒體恐懼者的建議。（視頻截圖）

根據第三位心理專家Curley Bonds的建議，大家需要明白焦慮是非常普遍的現象，並且要學會辨識正常焦慮和重度焦慮。前者可以嘗試冥想、散步、泡澡、泡茶、慢跑等運動；後者則需要尋求專業醫生的幫助。

Curley Bonds告知大家要明白焦慮是普遍存在的現象。（視頻截圖）

最後，心理專家Lori Gottlieb還分享了如何應對「預期性焦慮」的方法，即「5-4-3-2-1法」：找5件現在可以看到的東西，4種現在可以聽到的聲音，3件現在可以觸摸到的東西，2種現在可以聞到的氣味，1種現在可以品嘗到的味道，其實就是要活在當下，感受當下。或者去冰箱拿一些冰放在兩手中間搓揉，轉移注意力。

Lori Gottlieb分享如何應對「預期性焦慮」的方法。（視頻截圖）

社交恐懼、焦慮、壓力，是當代年輕人難逃的三重壓力，大家需要去正確理解同認識它們，如果正在經歷這些問題的網友，不妨嘗試下以上的方法，紓緩自己的心理。

Kendall對談四位心理學家。（視頻截圖）