香港小姐2021｜「翻版于淼」愛蒲兼拜金？　爆料指余曉蕙為人囂張

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-27 00:00

《香港小姐競選2021》經過一輪篩選後，最終有28位參賽者可以晉身下一輪賽事。不過各種是非接踵而來，先有23歲梁允瑜（Chloe）的爆粗影片流出，再有17歲張曉祺（Ukei）被爆有變態癖好。而有「翻版于淼」之稱的24歲余曉蕙（Angel）繼早前被指曾經整容後，今日（26）再有化名Kristy的讀者向《香港01》爆料指Angel讀書時期已是學校的風頭躉，不過為人囂張更經常在同學面前擺架子。

有「翻版于淼」之稱的24歲余曉蕙（Angel）繼早前被指曾經整容後，再有讀者爆料指Angel讀書時期已是學校的風頭躉，不過為人囂張更經常在同學面前擺架子。（資料圖片）

Kristy（化名）自稱是Angel的中學師妹，由同學Facebook中找到Angel讀書時期的舊照。Kristy指Angel當時曾做吊線雙眼皮，近年更有隆鼻以及割雙眼皮：「佢中學嘅時候已經做過吊線雙眼皮，大學嘅時候曾經有個傳聞就係佢有定期打botox瘦面，如果冇記錯佢係上年或者前年先至隆鼻同埋割雙眼皮。」

她續稱Angel讀書時期是學校的風頭躉，不過為人囂張以及經常擺架子：「雖然整過容，但係公道啲講中學時期佢已經出名係靚女同埋係學校嘅風頭躉。不過佢份人真係好串，佢啱啱入大學嘅時候試過喺個event撞到另外一個女仔，因為佢當時個男朋友係一間大學嘅president，所以佢就好串咁同嗰個女仔講『你知唔知我係邊個』，但係原來嗰個女仔係上一屆某間大學嘅president，搞到佢當時嘅男朋友要同嗰個女仔親自賠罪。到咗佢自己上莊嘅時候搞大學才藝表演，擺晒架子鬧到啲女仔喊。」

Kristy（化名）自稱是Angel的中學師妹，又指自己由同學Facebook中找到Angel讀書時期的舊照。（讀者提供）

Kristy再爆料指Angel中學時期喜愛夜蒲，大學畢業後亦愈來愈拜金，甚至與讀書時期的所有朋友斷絕來往：「中學時期成日去蒲，嗰陣時仲未夠18，點樣入club就真係唔知佢喇。大學嗰陣係行文青風，間唔中都會同張蔓姿、張蔓莎嗰班人影吓相玩吓。但畢咗業之後就愈嚟愈拜金，周圍去旅行但條仔好似唔見得光咁，從來冇po過樣出嚟，最近佢成功埋倒Sabrina Chan嗰班上流圈子堆。不過唔知咩原因佢同中學嗰班朋友全部已經斷絕晒來往，大學嘅時候佢玩開嗰啲都係。」由讀者提供的照片可見，相中人面型比較圓潤，鼻樑亦不高，不似Angel亮相人前時擁有深邃雙眼皮。

點撃睇疑似Angel舊照：

+ 2 + 2 + 2

同場加映

香港小姐2021｜唔止Chloe被爆黑歷史 「翻版于淼」愛蒲整過容？