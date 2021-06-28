大叔的愛｜Anson Lo首集即與Edan同居　獲黃德斌送花表白嚇到崩潰

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-28 23:44

感情狀況為A0嘅阿田，首次已經邀請阿牧同居之餘，更被上局KＫ表白。（影片截圖)

由黃德斌﹑盧瀚霆（Anson Lo）﹑呂爵安（Edan）﹑邱士縉（Stanley）、簡慕華合演的港版《大叔的愛》，今晚終於播出第一集。向來沒有「偶包」嘅Edan，喺首集表情多多，無論係翻白眼、酒醉𦧲地、去廁所發現無紙巾甚至係大叫X街都表現得淋漓盡致，相信「爵屎」應該cap圖cap得很高興。

阿田雖然完全唔做家務兼成日搞到屋企打風咁亂，但阿牧似乎一啲都唔介意。（影片截圖)

故事一開始就交代了喺地產公司嘅阿田(呂爵安)業績其差，但仍然獲上司KK(黃德斌)包容，甚至安排佢去做展銷會追業績；本身喺舊公司係Top Sales嘅阿牧轉新工後，與阿田成為同事，並在對方嘅指導下，迅速了解公司業務。其後阿田在一次偶然機會下，得知阿牧識煮飯兼準備搬屋，於是火速邀請對方「同居」。

被發現手機有大量阿田偷拍照之後，KK唔驚之餘仲向對方表白。（影片截圖)

阿田超級崩潰。（影片截圖)

另一邊廂，阿田無意間發意KK手機內有大量自己嘅偷拍照，雖然極為不安，但由於身邊同事都話KK同老婆結婚20年兼表現恩愛，所以當對方約佢去中環海濱時未有多加懷疑。當阿田見到KK手執火紅色玫瑰時，仲以為佢準備送花俾老婆，但KK一句「田田 I love you」真係嚇到佢崩潰，之後KK仲話本身唔打算表白，因為自覺無可能，但為咗唔想再呃自己，所以決定表白一次，仲下定決心搵機會同老婆離婚，最後仲好情深咁同阿田講「你等我」。

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