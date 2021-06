現年39歲的「潮媽」梁芷珮(Christy)婚後育有三位小朋友,適逢今日(29日)是大仔Brendan的17歲生日,身為媽媽的Christy在社交平台上載多張溫馨家庭照為仔仔慶生,她寫着:「Happy birthday to my 17 years old big boy! 17歲了!好開心可以睇住你健康快樂成長,更開心嘅係可以喺你仲肯同阿媽去旅行嘅時候帶你去到世界唔同嘅地方遊歷,第時到你帶阿媽去旅行㗎喇!」Brendan的身高已經超越媽媽,相中看到Christy不時搭着仔仔膊頭,而Brendan亦有幫忙照顧細妹,一家五口相當幸福。