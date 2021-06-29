大叔的愛︱傳首集超過57萬人收看　片尾彩蛋Anson Lo視覺甜到漏

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-29 19:11

萬眾期待的港版《大叔的愛》昨晚（28日）終於首播，據知第一集的直播收視達8.7點，(每一收視點觀眾人數65,540)，即大約570,198人收看，不負眾望創下佳績，應該是ViuTV開播以來收視最高的劇集。三位主角的演出令人耳目一新，黃德斌對着呂爵安（Edan）時少女心爆棚，含情脈脈高呼：「田田，I love you！」Edan的超浮誇和零偶包演出令粉絲笑爆嘴，而盧瀚霆（Anson Lo）飾演的暖男阿牧更獲封世界第一，不少網民直言：「每個人家中都應該有一個阿牧」。

黃德斌對着呂爵安（Edan）時少女心爆棚，含情脈脈高呼：「田田，I love you！」（影片截圖）

劇情吸引之餘，片尾彩蛋亦同樣教人期待，昨晚就播出阿牧視覺的阿田（Edan飾）。二人展開同居生活後，阿田誤將會甩色的襪放進洗衣機中，並將阿牧的白色衣服染上粉紅色。阿田立即向阿牧道歉並得到對方原諒，他露出超燦爛笑容說：「粉紅色都幾靚，都幾襯你。」再將衣服放到阿牧身上，這個小互動相當甜蜜，觀眾亦十分滿意片尾彩蛋。

原來每集的片尾彩蛋是導演和監製送給粉絲的禮物，導演郭家禧在《大叔的愛》製作特輯中提到受「鏡粉」啟發，刻意剪輯多些女性向內容：「Stanley、Edan同Anson Lo嘅Fans教識我套劇嘅包裝，方向應該指向邊面。嗰種熱情、對劇組嘅關心，原來佢哋咁投入係源自於某啲元素，處理上我都刻意多返啲Fans或女性觀眾鍾意睇嘅嘢。」而監製暨編審盧思麟說彩蛋是送給粉絲的禮物：「每一集個尾都有彩蛋，原來佢哋想睇到啲咩，我哋就諗不如做個彩蛋送畀佢哋，個彩蛋等觀眾慢慢發掘。」至於首集收視達8.7點的消息，ViuTV公關回應《香港01》時指：「關於《大叔的愛》首集收視，我們對此沒有回應。」

點撃逐格重溫Sweet爆彩蛋：

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