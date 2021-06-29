張恒曬鄭爽表弟錄音反擊粉絲　表弟手持證據隨時再爆大鑊

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-29 22:15

內地女星鄭爽因代孕棄養風波而同前夫張恒鬧翻，近半年多以來二人不斷隔空互爆對方料，訊息量頗高驚嚇不少網友。而近日張恒再次在微博爆料，公開一段同鄭爽表弟的聊天記錄，表弟直指她欠錢不還之外還迫其老婆墮胎。

張恒再次爆鄭爽料。（微博圖片）

事緣早前網上己盛傳鄭爽拖欠表弟錢還叫其弟媳墮胎的事，但有部份網友就質疑這則消息是張恒故意造謠出來的。而為了還自己一個清白，張恒就一不做二不休在微博上貼一段同表弟的聊天對話，好讓網友自行審判誰對誰錯。在錄音中表弟講道：「本身弟弟吧，不想爆這些東西，但是也迫於家裡經濟情況，你欠我那錢你不給我，完事，你說就是我應該有孩子有老婆了，你為了你的感情生活你讓我選擇把我的孩子打掉，我不知道你們家是怎麼想的，我不知道他們家是怎麼想的，那沒辦法，那你說事到如今我也得要生活，你拖欠着我的錢你不給。」而表弟所提及的錢正是鄭爽欠他的薪資，據張恒上貼的聊天記錄得知鄭爽欠表弟350萬人民幣（約450萬港幣）之多。

張恒上傳同表弟錄音，表弟指鄭爽迫其老婆墮胎。（視覺中國﹑微博截圖）

另外，表弟亦看清鄭爽的為人如何，所以自張恒陸續爆出鄭爽的料時，表弟已經留有一着：「恒哥，你網上爆的那些事，其實我都知道。我當時，我和齊齊我們都留有證據，微信也一直沒刪，甚至她幾年前的事，以前那些黑料咱都知道。」強調原本是自家人並不想爆料出來，但她做的事實在無法讓人同家族理解，所以他才忍無可忍。」

表弟指鄭爽還欠他錢。（鄭爽微博圖片）