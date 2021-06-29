大叔的愛｜Anson Lo浴室強吻Edan：我都有大支嘢，你想唔想試下？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-29 23:05

萬眾期待嘅浴室之吻終於喺第二集播出,不過最爆應該係Anson Lo一句「我都有大支嘢」(影片截圖)

港版《大叔的愛》昨晚終於播出，並成功創下8.7點收視，三位主角黃德斌、呂爵安（Edan）以及Anson Lo（盧瀚霆）應記一功。第二集嘅劇情繼續輕快，一段三角戀情隨著阿田（Edan飾）受傷入院而正式展開，左擁完KK（黃德斌）後，再被阿牧（Anson Lo飾）喺浴室強吻，並以「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想試下？」作為表白！

攬到啦!攬到啦!開心到癲。(影片截圖)

上一集尾聲講到KK喺摩天輪下，手執玫瑰高呼「田田I love you」示愛。第二集講述阿田被表白之後，感到忐忑不安；而KK雖然放假同老婆慶祝結婚20周年，但時時刻刻都在FF（幻想）狀態，完全將老婆當成阿田！之後佢更因為得知阿田搞錯展銷會資料，令到一班同事要OT解決問題，而丟下老婆、買埋早餐返公司安慰阿田。雖然阿田多次企圖避開同KK有身體接觸，但喺展銷會上，當見到招牌跌下時，即時 不顧身衝上前推開對方，最後搞到自己受傷入院。眼見阿田為自己而受傷，KK擔心之餘亦不忘「抽水」，兼無視阿牧在場，將對方攬入懷中。一攬上癮嘅KK，終於下定決心同老婆攤牌離婚。

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豔福無邊嘅阿田獲KK抱抱後，另一邊廂嘅阿牧因為發現二人「相信可疑」而感到不安，最後仲忍唔住衝入浴室強吻對方，雖然佢嘅表白方式「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想想試下？」雖然個言語表達方式聽落有啲順暢，但勝在創新！之不過，表白之後，由於阿牧並未有採取下一步行動，兼且扮無事，仲搞到阿田「囉囉攣」。

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