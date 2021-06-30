AppleTV+史詩級科幻鉅作《基地》9月上架　首季宇宙版圖媲美星戰

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-30 17:00

Apple Inc.去年舉行WWDC 2020全球發布會時，已經公布了科幻鉅作《Foundation》的製作片段，引起劇迷極大迴響。昨日Apple TV+再公開了最新預告，同時宣布劇集將於9月24日上架。

劇集改編自美國作家Isaac Asimov於1951年起創作的同名鉅著系列，該系列獲譽為史上最偉大科幻小說，並啟發了導演George Lucas創作出經典電影《星球大戰》（Star Wars）系列。劇情主要講述銀河帝國日漸衰落之際數學家Hari Seldon（Jared Harris飾） 以心理史學（Psychohistory）演算出帝國即將滅亡，因而編寫了一個外星殖民計劃，藉以避過這場末日浩劫。他遂與一群追隨者踏上艱苦的旅途，遠征銀河系邊疆，並建立「基地」，肩負起拯救人類與重建文明的責任。然而這個舉動不獲政權所接受，已經永續統治數百年的複製人皇族、銀河帝國君主Brother Day（Lee Pace飾）更將他視為威脅人類安全的危險人物。

在預告可見《基地》第一季的宇宙版圖龐大，並出現不少啟發自原著小說的經典畫面。劇集由《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）、《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）David S. Goyer擔任主創之一，他表示：「跟很多科幻小說迷一樣，我從小就迷上《基地》，並幻想有朝一日能在銀幕上欣賞，然而電影的片長似乎未能盡現原著的浩瀚程度；多得串流平台的蓬勃發展，以及Apple與Skydance的合作，我們終於能夠將原著故事忠實呈現於觀眾眼前。」《基地》共10集的第一季將於9月24日推出首3集，其後逢星期五推出新一集。

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