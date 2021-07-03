盤點35套2021夏季日劇：非常審查官4,秘密內幕,夜間醫生,演繹屋…

撰文： 豬豬樂園公眾號 最後更新日期： 2021-07-03 22:00

春季檔日劇陸續完結，夏季檔日劇即將開播。今年夏天，日本將迎來東京奧運會，為了給奧運會轉播讓路，各家電視台紛紛調整了夏季檔日劇的開播時間，其中，富士電視台更是首次將兩季的月9無縫銜接，上周剛剛播完春季檔月9劇《一刑的烏鴉》，週一（6月21日）夏季檔月9《夜間醫生》就正式開播了。因此，我們的夏季檔日劇一覽表也搶先在今天發布，為各位日劇迷介紹即將在夏季開播的新日劇。

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👇👇👇點圖放大看2021夏季日劇新番：月曜劇、火曜劇（星期一、二）👇👇👇

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👇👇👇點圖放大看2021夏季日劇新番：水曜劇、木曜劇（星期三、四）👇👇👇

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星期日

TOKYO MER~行動急診室

開播時間：7月4日 導演： 松木彩/ 平野俊一 編劇： 黑岩勉

出演： 鈴木亮平/ 賀來賢人/ 中條彩未/ 菜菜緒/ 仲里依紗/ 要潤/ 小手伸也/ 佐野勇鬥/ 石田百合子/ 佐藤刊里

簡介：本作講述了受東京都知事之命新設立的名為「TOKYO MER」的急救醫療專業團隊（「MER」是Mobile Emergency Room Emergency的簡稱），駕駛搭載最新急救醫療器械和手術室的大型車輛，開往極其危險的重大事故和受災現場等地緊急搶救生命的故事。

我的殺意戀愛了

開播時間：7月4日 導演： 星野和成/ 寶來忠昭 編劇： 德永友一

出演： 中川大志/ 新木優子/ 田中美奈實/ 藤木直人/ 鈴木伸之/ 中尾明慶/ 水野美紀

簡介：描寫殺手與目標之間禁斷之戀的愛情喜劇。中川大志飾演的是實力強大的殺手卻總在關鍵時刻出錯。

中川大志飾演的男主角虎柊，是一個外表甜美，擁有超群運動神經的純潔青年。5歲時親生父母去世後，被父親的好友虎丈一郎撫養長大，但丈一郎其實是擁有「五黃之虎」別名的傳說中的殺手。有一次，因為丈一郎被殺害而知道了他的真面目的柊，為了復仇，決定自己也要成為殺手。

論殺手的身體能力是無可挑剔的柊在準備周全後，接近暗殺目標鳴宮美月，但是自己的不走運作祟，無論如何都無法解決目標，而且還多次拯救鳴宮美月，柊在殺意和愛意萌生的夾縫中糾結著。

歌頌告密警視廳監察檔案

開播時間：8月22日 導演： 內片輝 編劇： 鈴木謙一

出演： 松岡昌宏/ 泉里香/ 池田鐵洋/ 仲村亨/ 三浦誠己/ 戶塚祥太/ 秋元才加/ 真島秀和/ 甲本雅裕/ 鶴見辰吾

簡介：真正的背叛者是誰？以一封密告文為開端的絕密內部搜查與未解決案件的真相相連。跟蹤、埋伏、詐騙。充滿驚險和神秘感的冷酷懸疑劇。

追查超過４萬名警視廳職員不正當行為的警視廳人事一課（人一）監察系所屬警官佐良正輝。人一是為了保護警察內部的紀律而懷疑、監視同一警察官，有時會告發的“警察中的警察”。是一個孤獨而秘密主義的專業集團。

佐良在某個事件的搜查中殉職失去了學弟刑警，從搜查一課調到了人一。被同事視為叛徒、被敵視的同時也孤獨地工作著，但以一封密告文為開端，被命令監視以前的同事皆口菜子。在推進每個人的跟踪(行為確認)的過程中，也終於到達了某個未解決事件的真相和警察內部潛藏的深深的黑暗…

白濁流

開播時間：8月22日 導演： 水田成英/ 宮本理江子 編劇： 池田奈津子 出演： 伊藤淳史/ 佐佐木希/ 桐山漣

星期一

夜間醫生

開播時間：6月21日 導演： 關野宗紀/ 澤田鐮作 編劇： 大北遙

出演： 波瑠/ 田中圭/ 岸優太/ 北村匠海/ 岡崎紗繪/ 澤村一樹/ 一之瀨颯/ 野呂佳代/ 櫻井海音/ 原菜乃華/ 宮世琉彌

簡介：該劇以設立夜間急救專門小組「夜間醫生」的醫院為舞台，講述了年齡、性格、價值觀完全不同的5位醫生，在夜晚面對著生命，白天面對著各自的人生，是一部完全原創的「青春群像醫療劇」。

武士助手逢坂君！

開播時間：7月26日 編劇： 坪田文 出演： 濱田崇裕

星期二

她很漂亮

開播時間：7月6日 導演： 紙谷楓/ 木下高男/ 松田祐輔 編劇： 清水友佳子/ 三浦希紗

出演： 中島健人/ 小芝風花/ 赤楚衛二/ 佐久間由衣/ 高橋優鬥

簡介：講述女主角在優等生美少女變成沒有工作的殘念女子，與兒時玩伴重逢，已從胖子蛻變成菁英型男，兩人間發生的愛情故事…

中島健人飾演的宗介是時尚雜誌《THE MOST》日本版的副主編兼創意總監，該雜誌在全球30個國家發行。是位不友善、冷靜、理性，對工作要求嚴格，經常引起反彈。為了完成一個任務，他從紐約總部回日本。

小芝風花飾演的愛正在待業中，寄居在好友家裡。曾經工作的公司全都倒閉了，在找工作的時候，應徵上某出版社的總務部，意外的一流時尚雜誌《The Most》編輯部支援3個月。性格開朗活潑坦率，幼年時期是優等生的美少女，隨著成長容貌也發生了變化，對自己失去了自信，同時和宗介是青梅竹馬。雖然彼此都是初戀對象，但卻一直沒有透露真正身份。

約定的灰姑娘

開播時間：7月 導演： 村上正典/ 都筑淳一 編劇： 古家和尚

出演： 二階堂富美/ 真榮田鄉敦/ 岩田剛典/ 松井玲奈/ 金子統昭/ 高橋克實/ 三田佳子

簡介：一位富正義感、做事果斷的專業家庭主婦早梅，因出軌的丈夫提出離婚而負氣離家，流落街頭的她遇到得不到關愛、性格扭曲的有錢高中生壹成，住進富家公子豪宅的早梅，展開兩人的愛情故事。

真榮田鄉敦飾演性格惡劣高中生片岡壹成，邀請流落街頭的桂木早梅（二階堂富美）參加現實版的人生遊戲。岩田剛典飾演早梅的初戀片岡成吾，高級老字號旅館的富二代、為壹成的哥哥，有一天，與弟弟帶來的早梅時隔10年再會，無法抑制對初戀的思念。

被背叛的田川的憂鬱

開播時間：7月13日 導演： 史密斯 編劇： 館空美

出演： 犬飼貴丈/ 堀未央奈/ 高梨臨/ 岩岡徹

簡介：犬飼貴丈飾演認為自己過著幸福的婚姻生活的暢，有一天目睹妻子藍子和她的上司在辦公室裡的一段私情。不敢相信藍子背叛了他，決定對忠實於自己的慾望的藍子進行報復。

堀未央奈飾演的藍子在老公面前裝傻白甜，實際上和上司有一腿，得意自己遊走兩個男人之間。

星期三

刑警7人第七季

開播時間：7月7日 導演： 兼崎涼介 編劇： 森ハヤシ/ 吉本昌弘Masahiro Yoshimoto / 吉高壽男/ 小峰裕之Hiroyuki Komine

出演： 東山紀之/ 倉科加奈/ 塚本高史/ 田邊誠一/ 白洲迅/ 吉田鋼太郎/ 北大路欣也

秘密內幕～女警的反擊～

開播時間：7月7日

導演： 菅原伸太郎/ 南雲聖一/ 伊藤彰記

編劇： 根本非翟

出演： 戶田惠梨香/ 永野芽郁/ 三浦翔平/ 山田裕貴/ 西野七瀨/ 平山祐介/ 千原靖史/ 室毅

簡介：描寫為尋求穩定收入而偶然成為警察的川合和刑警部的王牌卻因為權力騷擾被派到派出所的超美人藤部長，兩位女警在警局工作的故事。

永野芽郁飾演新人女警川合，對這卻極為不穩定且辛苦的工作感到絕望，還在受訓期間就已經考慮是否要辭職。戶田惠梨香飾演的前王牌刑警藤出現在精神緊張的川合面前，據說是因為權力騷擾而被調到了警局…這次相遇大大打動了兩人的人生。突然組成一對的兩人，互相幫助，互相支持，事件，雜務，戀愛奮鬥。將揭曉藤來警局的真正原因是什麼。通過凸凹警局的女子組合，描繪常常出現大家身邊卻意外地陌生的巡警超現實的日常生活。

八月的棒球甜心

開播時間：7月7日 導演： 原廣利/ 志真健太郎/ 原田健太郎 編劇： 山田能龍/ 矢島弘一

出演： 關水渚/ 仲村亨/ 板谷由夏/ 木南晴夏/ 佐藤仁美/ 武田玲奈/ 深川麻衣/ 堀田茜/ 山崎夢羽/ 山下莉緒

簡介：17歲的高中女生夏葉舞暑假期間在東京的一個打擊練習場做兼職，一位47歲的神秘前職棒選手的男子說：「只要看揮棒就能告訴對方該有什麼煩腦」他用「棒球理論」的獨特比喻「人生論」來引導每次出現在練習場的女性們解決煩惱的方向。

只是沒離婚而已

開播時間：7月 導演： 安里麻里 編劇： 田中真一/ 清水匡/ 本田優貴

出演： 北山宏光/ 中村友理

簡介：描繪迎來結婚生活第7年、只是還沒有離婚的冰冷夫婦令人戰栗的「不倫懸疑劇」。

自由撰稿人柿野正隆（北山宏光飾）和中學教師柿野雪映（中村友理飾）是結婚第7年的夫婦，對彼此沒有戀慕，只是沒有離婚的關係。而且正隆還有一個萌的不倫對象，正隆雖然已經結婚，但由於一時的衝動和貪玩心，與送報員的年輕女性發生婚外情，陷入了最糟糕的事態。無論何時發生在自己身上都不足為奇，罪魁禍首，史上最恐怖的「衝擊性不倫懸疑劇」即將開幕。

星期四

IP~網絡搜查班

開播時間：7月1日 導演： 兼崎涼介/ 神德幸治 編劇： 戶田山雅司

出演： 佐佐木藏之介/ 間宮祥太朗/ 福原遙/ 堀內敬子/ 吉村界人/ 中川知香/ 高畑淳子/ 杉本哲太

簡介：以京都府員警本部新成立以打擊網路犯罪的「網絡綜合犯罪科」為舞台。利用最先進的設備和技術進行網路分析的支援調查，擁有在現場調查與逮捕權是一個突破性的團隊組成，儘管集結優秀的專家，實際做的是收拾善後等…的麻煩工作。

愛上心痛

開播時間：7月1日

出演： 渡邊大知/ 菊池風磨/ 艾克/ 石川戀/ 石井杏奈/ 山崎纮菜/ 大友花戀

簡介：描述三位笨拙、不受歡迎的男孩成為愛情影響家的助手，並作為愛情丘比特奮鬥的故事。三個人住在一個教堂翻新的Share house，在每天錯誤百出的戀愛妄想談話中，面對著「各種各樣的戀愛形式」。

非常審查官第四季

開播時間：7月8日 導演： 常廣丈太 編劇： 井上由美子

出演： 天海祐希/ 田中哲司/ 速水直道/ 鈴木浩介/ 塚地武雅/ 緒方義博/ 小日向文世

簡介：以專門審問疑犯的隊伍緊急事案審訊對應班（通稱キントリ）為舞台，偵訊官以獨特的說話技巧及心理戰與嫌犯進行心理攻防，揭開事件的真相。

如果和您的耳朵的話

開播時間：7月8日 導演： 松本壯史/ 杉山弘樹/ 松浦健志 編劇： 家城啓之/ 大歲倫弘/ 燈敦生/ 松本壯史

出演： 伊藤萬理華/ 井桁弘恵/ 鈴木仁

簡介：故事講述的是主角高村美園以某個契機開始了Podcast節目的成長記。節目提供引人入勝的連鎖店美食，主角很喜歡「每個城市都有，並不特別，但我還是忍不住想要。」每集都會出現一家人氣連鎖店，主角一邊吃著那裡菜單上美食，一邊懷著全力「喜歡」談論「連鎖美食」。

我推的王子

開播時間：7月15日 導演： 木村真人/ 河野圭太/ 倉木義典 編劇： 阿相久美子/ 伊達さん

出演： 比嘉愛未/ 渡邊圭祐/ 藤岡靛

簡介：描寫的是一位年下男子，經由一位新創企業社長女主角的調教後，竟搖身一變，成為一位理想男性的故事，是一部電影《窈窕淑女》逆轉版的浪漫喜劇。

第一次滾床單前的1小時

開播時間：7月22日 導演： 橋口亮輔/ 三浦大輔/ 大九明子/ 谷口恆平

出演： 工藤阿須加/ 臼田麻美/ 萩原利久/ 木龍麻生/ 松雪泰子/ 大森南朋/ 望月步/ 青山美鄉/ 中田青渚

簡介：以情侶第一次滾床單為焦點的戀愛集錦。故事從第一次情事的60分鐘前開始，描寫在性行為開始前發生的事情。

星期五

孤獨的美食家第九季

開播時間：7月

出演： 松重豐

簡介：出演的松重豐直言疫情之下餐飲行業不容易。

#招募家人

開播時間：7月9日

導演： 福田亮介/ 村尾嘉昭

編劇： 兒島雄一

出演： 重岡大毅/ 木村文乃/ 仲野太賀/ 岸井雪乃/ 佐藤遙燈/ 宮崎莉里沙/ 三浦綺羅

簡介：描述擁有各自性格、價值觀、煩惱和秘密的單身父親和單身母親們在同一屋簷下共同生活和育兒的故事。

重岡大毅飾演的主角赤城俊平，三個月前才成為單身父親，為撫養5歲獨生子而努力中，偶然團聚的兒時朋友小山內翔介（仲野太賀）突發奇想在社交媒體上發出#家人募集中的貼文。蒼介為了重建他工作的老什錦燒店，計劃住在二樓的空置物業上，以賺取租金收入的社交媒體貼文發出後，遇到了單身母親桃田禮（木村文乃）和有孩子的創作歌手（岸井雪乃），她繼續追求自己的夢想，四個成年人和三個孩子決定在同個屋簷下生活。

男撰稿人，休育嬰假

開播時間：7月9日 導演： 山口淳太 編劇： 細川徹

出演： 瀨戶康史/ 瀧內公美/ 赤ペン瀧川/ 福地桃子/ 少路勇介/ 池田成志/ 村上淳

簡介：原作為日本第一本育兒休假體驗記。放了六個月的育嬰假，充滿了男性撰稿人上班族的焦慮，掙扎和樂趣。關於如何取得育嬰假、假期中的生活、回歸職場的問題等…公司職員所面臨的各種問題，熟練運用語言的撰稿人用充滿幽默的文體洞察到的觀點。

主角魚返洋介是一家廣告公司的撰稿人，被妻子愛子告知懷孕而充滿了喜悅，但突然之間，決定休6個月的育嬰假。半年的長期育嬰假是公司內部一個未知的領域。他設計了一份詳細的過渡計劃，並焦慮地向他的老闆濱崎提出請休育嬰假。雖然女兒的出生使洋介深受感動，但動蕩的日子才剛開始。

桑道2021夏季篇

開播時間：7月9日 導演： 長島翔 編劇： 根本非翟/ 竹村武司/ 山田能龍

出演： 原田泰造/ 三宅弘城/ 磯村勇斗

都市冒險王

開播時間：7月16日 導演： 河合勇人 編劇： 德尾浩司

出演： 城檜吏

簡介：改編自暢銷系列小說，自稱平庸的初中生內藤內人和巨型企業集團，旨在與著名遊戲創作者和神秘組織共同打造最強大的遊戲。

漂流者

開播時間：7月23日

出演： 齋藤工/ 白石麻衣

簡介：齋藤工飾演身份不明、沒有記憶、不知來自何處的神秘全裸帥哥海明威。白石麻衣飾演新聞記者新谷詠美，她原本為了搶獨家報導而採訪海明威，卻漸漸被他吸引…

演繹屋

開播時間：7月30日 導演： 野口照夫 編劇： 野口照夫

出演： 奈緒/ 磯村勇鬥/ 笠原紳司/ 青山倫子/ 蔵內秀樹/ 加藤柚凪/ 今井孝祐/ 德永繪里/ 伊藤萌萌香/伊藤旭輝/ 島崎遙香/ 田中俊介/ 白川裕二郎/ 忍成修吾/岡山一/ 袴田吉彥

簡介：

奈緒和磯村勇鬥雙出演《演繹屋》，故事講述扶樹（磯村勇鬥飾）在結婚前一天被人冤枉性騷擾，因而同時失去未婚妻和工作。決定輕生的他正要從大樓屋頂跳下時，看到一名女性尖叫逃跑。女子被一名持刀男性襲擊，連在場的扶樹也遇刺。結果這一切只是該名女子艾卡（奈緒飾）受客戶所託而演的一場戲。扶樹從艾卡口中得知「演繹屋」（被客戶委託扮演指定角色的一種職業）的存在後，就決定僱用艾卡對讓他蒙受冤罪的犯人復仇。同時艾卡也打算把扶樹拉進「演繹屋」以實施她自己的複仇，於是兩人就在彼此的複仇中成長及相戀。

奧利弗是狗

開播時間：9月17日 導演： 小田切讓 編劇： 小田切讓

出演： 池松壯亮/ 永瀨正敏/ 麻生久美子/ 本田翼/ 岡山天音/ 玉城蒂娜/ 川島邦裕/ 永山瑛太/ 染谷將太/ 仲野太賀/ 佐久間由衣/ 坂井真紀/ 葛山信吾/ 火野正平/ 村上淳/ 島田久作/ 甲本雅裕/ 鈴木慶一/ 國村隼/ 細野晴臣/澀川清彥/ 我修院達也/ 宇野祥平/ 松重豐/ 柄本明/ 橋爪功/ 佐藤浩市

簡介：描述警官青葉一平與他的搭檔警犬奧利弗挑戰發生的神秘案件之故事。

星期六

癡情的接吻

開播時間：7月3日 導演： 酒見顯守/ 吉川鮎太/ 松嵜由衣 編劇： 保木本真也

出演： 橋本良亮/ 中村由利佳

簡介：主人公柏木和華作為圖書館的管理員，被自己最喜歡的書包圍著，並且過著充實的每一天。某天在高中時突然親吻和華的神奈忍出現在面前，那個接吻是什麼意思，到現在還沒有答案的和華不知為何和忍開始同居…

VOICE II ~110緊急指令室~

開播時間：7月10日 導演： 大谷太郎/ 久保田充/ 西村了/ 茂山佳則 編劇： 浜田秀哉

出演： 唐澤壽明/ 真木陽子/ 增田貴久/ 宮本茉由/ 中川大輔/ 藤間爽子

我想回家的妄想飯

開播時間：7月10日 導演： 針生悠伺/ 佐藤竜憲/ かとうみさと/ 古川豪 編劇： あべ美佳/ 宮本武史/ 古川豪/ 岸本鮎佳/ 我人祥太

出演： 高杉真宙/ 和田理生

GIVEN~被贈與的未來~

開播時間：7月17日 導演： 三木康一郎 編劇： 三木康一郎

出演： 鈴木仁/ さなり/ 井之脅海/ 柳俊太郎/ 八木亞里紗/ 奧野壯/ 小野寺晃良/ 稻葉友

黑天鵝湖

開播時間：7月24日 導演： 岩田和行 編劇： 小峰裕之

出演： 藤木直人/ 吉瀨美智子/ 三宅健/ 財前直見/ 服部樹咲/ 大澄賢也/ 宅麻伸/ 杉本哲太/ 板尾創路

簡介：一切都太相似了…發生了年輕女性被綁架，隨身物品一個接一個地送到家人身邊的事件。

改編自宇佐美真琴的小說作品，由藤木直人飾演曾經擔任徵信所調查員的財前彰太，曾被谷岡委託調查其女兒被綁架後、個人物品送到家人身邊的事件動了很大的手腳，因而過上了豪華的生活，而真兇沒有被逮捕。但事件過了18年後，財前的女兒美華失蹤，她的隨身物品被送來。在獨自調查中，了解了妻子由布子（吉瀨美智子）的過去…

三宅健寺廟住持的兒子若院由三宅健飾演，財前直見飾演若院的母親大黑樣，也是由布子的精神支柱。

女人的戰爭～單身貴族殺人事件～

開播時間：7月 導演： 北川瞳/ 安見悟朗 編劇： 山岡潤平

出演： 古川雄大/ 成海璃子/ 葵若菜/ 真飛聖/ 寺本莉緒/ 特林德爾·玲奈/ 北原里英/ 尾碕真花

准教授・高槻彰良的推測 第一季

開播時間：8月7日

出演： 伊野尾慧/ 神宮寺勇太

簡介：描繪隱藏在與每個人都聽說過的神秘現象和都市傳說有關的事件背後的孤獨，以及人與人之間的聯繫。

由伊野尾慧飾演的具有完全記憶能力的教授高橋彰良和神宮寺勇太飾演高橋的學生深町尚彌、抱持孤獨的大學生，兩人合作解開各種怪異之謎。

一直思考刃牙是不是BL的少女記錄

開播時間：8月 導演： 山岸聖太 編劇： 上田誠/ 金田淳子

出演： 松本穗香

簡介：故事來自於BL研究家金田淳子的隨筆《刃牙》是BL一個少女每天30小時300天的記錄。主角兒島茜（松本）在文具製造商工作，並隱藏自己是一個腐女子，劇情描繪一位女子被「《刃牙》到底是不是BL」的妄想所困擾的故事。