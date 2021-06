撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-06-30 17:15

現年40歲的陳茵媺(Aimee)雖然已是三子之母,但身材仍然Fit到爆炸,她今日(30/6)便在社交網站貼出酒店池畔泳衣照以及相關影片,展示無與倫比的戰鬥力:「It's been raining the last few days so it was nice to have an hour where the rain "took a break" to give US a chance to take one by the pool! Yay!(呢幾日都落雨,所以好開心今日有一粒鐘佢肯唞一唞,等我哋都有機會喺泳池隔籬唞一唞)」。她在片中以粉色比堅尼泳衣外搭一件白恤衫亮相,邊行邊露齒甜笑,非常吸引。當然,片中最吸睛的始終是她腹上那排凹凸有致的腹肌和超明顯的馬甲線,搞到李亞男、鄭欣宜等「星級網民」忍不住留言、讚好。

點擊下圖觀看上述精選畫面,以及陳茵媺IG靚相: