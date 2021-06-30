大叔的愛︱黃德斌與圈外太太恩愛16年　絕種好男人原來有情感底線

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-30 22:25

MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）和黃德斌主演的ViuTV劇集《大叔的愛》，是香港首度開宗名義的BL劇，有趣劇情不但令觀眾捧腹大笑，更使黃德斌再次人氣急升。戲中，黃德斌為與Edan光明正大發展，不惜向結婚廿年的老婆簡慕華提出離婚，成為一個「負心漢」。不過，他在現實上卻是一名「絕種長情男」，與圈外太太Joyce相愛16載。

Edan（右）因為突然獲黃德斌瘋狂力追而產生大量笑料。（劇照）

大叔的愛︱回味黃德斌「最HeHe」演出 表白嚇親兄弟最後重傷昏迷

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現年57歲黃德斌比Joyce年長16年，兩人相識時，黃德斌剛剛拍完無綫（TVB）劇集《金枝慾孽》，他們開始發展之後，Joyce一直在背後默默支持男方，甚少曝光人前。雖然他們的戀情相當低調，但黃德斌從來沒有忽略表達愛意的機會，除了打本讓太太搞時裝生意，更會身體力行幫手睇舖、搬貨，非常體貼。

黃德斌和Joyce非常低調，結婚當日亦只穿情侶便服。（麥子樂Facebook）

不過，黃德斌卻不是樣樣事情都容忍到，2014年他作客商台節目《1圈圈》時，便被問出「情感底線」。主持阮兆祥假設出六個情景，問黃德斌能否接受，欣然接受到便答「老婆仔」、尚可接受則答「BB豬」、不能接受要說「女魔頭」，第一個情景是「同女朋友去街，出門口等咗兩個鐘頭，出到嚟成個忟薑咁樣，結果要你請食飯、陪睇戲一條龍仲要幫佢拎埋手袋」，而黃德斌便指自己不能接受上述情況，答了一句「女魔頭」。

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