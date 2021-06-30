大叔的愛｜Anson Lo爆粗冧Edan　錫額頭勁Sweet：我哋做唔返朋友

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-30 23:00

黃德斌完全唔理Edan感受，自high地表白。(影片截圖)

昨晚播出嘅《大叔的愛》因Anson Lo喺浴室強吻Edan而引起極大迴響，今晚播出嘅第三集，講到Edan被強吻之後，由於對方未有下一步行動而感到十分困惑，直到Anson Lo主動向佢講「玩下啫」才消除二人之間嘅隔閡。眼見Edan對男男戀嘅抗拒，Anson Lo深感難受，而佢亦同時發現了黃德斌向Edan相約喺公司天台「午餐約會」。

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喺午餐約會時，黃德斌除向Edan表達自己係如何被佢深深吸引之外，又直呼「你係我嘅灰姑娘，我係你嘅白馬王子」。喺Edan唔知點say no時，Anson Lo突然出現天台，並直斥黃德斌利用上司身份強迫Edan，最後更同黃德斌互數Edan嘅缺點同優點，雖然黃德斌自覺認識Edan多年，但結果被Anson Lo一句「長唔係大曬，有啲嘢係要講深度」KO，三人最後不歡而散。

Anson Lo再一次表白，但Edan依然十分抗拒。(影片截圖)

對於Anson Lo突然出現喺午餐約會，Edan認為對方態度太過強硬，並加以指責，大感委屈嘅Anson Lo拋下一句「我真係鍾意你，我做咁多嘢你睇唔出咩？」之後奪門而出，仲話自己會盡快搬走。回想到Anson Lo對自己嘅細心照顧同容忍，Edan最終向對方講出一句「我淨係知我需要你」，Anson Lo一招以退為進似乎得到極大嘅成果，雖然口口聲聲話「我哋做唔返朋友」、「你真係好X街」但講完之後，竟然主動輕吻Edan額頭！比起昨晚浴室強吻，視覺上更為震撼。

一個走一個追，一句「你真係好x街」再輕吻！Edan無啦。(影片截圖)

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