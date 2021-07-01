凶宅清潔師│洪永城默認本月11日婚期？　激讚未婚妻是餘生好伴侶

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-01 15:00

洪永城 (Tony) 首次擔任監製的TVB新劇《凶宅清潔師》昨日進行通宵拍攝工作，《香港01》獨家探班。現場除了Tony，還有主演的鄭俊弘以及傅嘉莉，該劇屬驚慄喜劇，C君與盧思麟亦有份監製。問到因何會做監製，Tony表示：「個故事係同勞絲倫一齊創作，原來日本真係有兇宅清潔師呢個職業，咁我哋構思完同公司提出，經過約一年時間籌備，兩個月前終於開拍。C君負責睇劇本，佢係編審，由我哋三個人一齊去做。(將來仲會唔會繼續做監製？) 嚟緊就唔知，監製嘅工作量畀我想像中多好多，會唔會再做幕後都係睇公司決定，睇下有無機會。」

傅嘉莉、洪永城以及鄭俊弘。(陳順禎攝)

Tony近日忙拍劇之外，亦要忙於籌備婚事，提到他的未婚妻梁諾妍 (Inez) 指他對婚禮要求好高，比她更像新娘，對此Tony直認不諱：「佢係偏向chill啲relax啲，我追求細節，要得體順暢，嘉賓、流程、嘢食安排等等都想做到最好。」對於有報道指兩人已落實於本月11日在尖沙咀K11 Musea旁的瑰麗酒店擺酒，問到婚期是否屬實，Tony說：「唔透露住，總之大家好快就會知道，我都會通知傳媒朋友。」並沒有否認婚期，又承認不會派喜帖，而是發e-invitation。問到他最愛Inez什麼，他說：「佢嘅優點好難一個鐘講得晒喎，佢性格好好，好單純善良，非常適合共度餘生，你個好好嘅partner。我哋拍咗拖兩年幾，我好早已經認定佢，覺得佢係好好嘅老婆。(100分滿分畀幾多分？) 一定要畀110分啦。」

Tony與Inez。(ig圖片)

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