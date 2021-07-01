陳豪自爆靠飲咖啡提升夫妻情趣　每日都會沖專屬咖啡俾陳茵媺

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-01 16:45

一向醉心咖啡研究的陳豪於2019年創立了咖啡品牌Blooms Coffee，日前陳豪出席咖啡工作坊，並邀請兩位在活動前已接受基本手沖咖啡培訓的香港特殊奧運會運動員擔任助手，讓他們率先體驗咖啡師工作。陳豪在活動中更以專業咖啡師身分，向在場人士分享及教授手沖咖啡心得，更親手炮製咖啡給大家品嚐，盡顯大師級風範。

陳豪在活動上出動私伙器具炮製咖啡，他表示：「自從自家咖啡品牌成立後，都舉辦了很多咖啡分享活動，近年則多了跟大型商業機構合作。對我而言，這次的活動較特別的是，除了給予參加者愉快的咖啡體驗，更可以藉活動關愛社區，讓兩位特奧小助手學以致用、發揮潛能。他們今天表現有板有眼，手沖咖啡手勢毫不遜色！」雖然陳豪功架十足，但他自言暫時無意開班授徒，始終先專注店舖發展及做供應商的生意。

談及沖咖啡心得，陳豪直言沖泡的心情會影響咖啡的味道，例如他曾品嘗兩位特奧運動員的手沖咖啡，認為味道讓他感到很有活力，可能源自他們對手沖咖啡的熱衷及興奮。問到屬「愛妻號」的陳豪，沖給太太陳茵媺的咖啡又是否特別香甜？他笑言：「甜到日日都有，時時刻刻都有。」陳豪與陳茵媺同樣熱愛咖啡，他每日都會為太太沖一杯專屬咖啡，味道偏香及有朱古力味：「飲咖啡絕對是我和太太之間的小情趣！以前Aimee喜歡去不同的coffee shop，如今有我每日沖專屬咖啡，既可慳回不少錢，最重要是撐老公品牌，不用幫襯其他公司！」

陳豪和陳茵媺結婚8週年，在網上po出結婚時在巴黎拍攝的婚照放閃。(aimeechan_official)

另外，提到暑假將至，陳豪表示勢將全力陪子女盡情去玩：「之前從外地拍完劇回港，撞正子女考試在即，需要不斷跟他們補習，自己雖然頭都暈，幸好成績出來不錯，始終小朋友有家長跟緊些，成績也會好些，暑假當然要獎勵一番。」

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