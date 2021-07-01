聲夢傳奇│鍾柔美清純學生look撞樣陳法拉　家居曝光獎項多到誇張

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-01 17:00

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》的大熱門人選鍾柔美 (Yumi) 與另外兩大熱門姚焯菲 ( Chantel )以及炎明熹 (Gigi) 競爭激烈，三人各有支持者。無綫節目《STARIES聲夢定時動態》最新一集就講到Yumi獲導師衛蘭（Janice）親自接放學回家再排練，亦令Yumi清純學生look曝光。當Yumi一見到Janice時表現得非常驚訝，並開心上前迎接，兩人關係相當不錯。

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節目還曝光了Yumi的屋企室內情況，家住村屋的她寓所環境寬敞，裝潢設計簡約，以白色為主調，感覺清新舒適。而她家中最搶Fo的就是擺放在電視機前的一系列獎杯獎座，全都是Yumi自小參加不同比賽贏奪回來的成績，令Janice大為驚嘆。現年14歲的Yumi在參加《聲夢》前已參加過逾100次比賽，自6歲開始展開了「比賽人生」。她曾在訪問中表示：「到而家，我諗超過100次，我都唔記得晒。」可謂身經百戰，贏得獎項多不勝數。Yumi又拿出紀錄多年比賽的相簿與Janice分享，Janice笑指Yumi的樣貌有變，由可愛小女孩長成亭亭玉立的少女。而片中可見Yumi的確是愈大愈靚女，某些角度甚至撞樣陳法拉。

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