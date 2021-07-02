全民造星IV｜導師名單想搵返女團成員　鄧麗欣吳雨霏成首要目標

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《全民造星IV》早前由ViuTV監製黃慧君（花姐）宣布在上月21日開始招募參賽者，今次更是以「女團」作招徠。不過找參賽者的同時，一樣要找導師，梁祖堯已率先表示會成為其中一員，但在上季有份的林二汶則宣布不再參加，亦傳出ViuTV會找去年被評為「最佳評審」的許廷鏗與鄭欣宜、亦有與ViuTV關係不俗的「男排教練」鄧麗欣（Stephy）及「暖男爸爸」鄭中基等人。

去年A組的「媽媽」梁祖堯會留任（資料圖片）

不過，今日有傳媒爆料，ViuTV想今次的導師名單可以配合主題，由曾擔任女團成員的藝人做導師，所以目標鎖定為吳雨霏（Kary）和鄧麗欣（Stephy）。Stephy與ViuTV一向有良好關係，除了拍攝《男排女將》外，最近播出的《調教你MIRROR》亦有以嘉賓身份出演，至於Kary在組織家庭後，以甚至於幕前露面，相信會比較有難度。

鄧麗欣與ViuTV一向有良好關係。（《調教你MIRROR》節目截圖）

點擊看Stephy告訴MIRROR的說話：

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吳雨霏自從2015年結婚之後幾乎絕跡幕前。（IG@ngk）

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