宋仲基新屋裝修年半噪音惹鄰居不滿　涉違法擅自改路面斜度

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-02 13:01

宋仲基於2016年11月購下位於首爾梨泰院的豪宅後，去年2月開始動工裝修。可是最近就因裝修時間長達一年半，以及工程人員為了方面車輛出入，而擅自更改路面斜度，引發的安全問題而惹來鄰居不滿。

近日宋仲基位於梨泰院的新屋附近，掛起了投訴的橫額，不滿長達一年半的工程噪音外，亦包括擅自改變路面斜度，令意外頻繁發生。根據韓國傳媒報道，宋仲基購入的私人土地包含了屋外的道路，去年12月工程人員疑為了方便出入，將原有的斜路提高了30至50厘米。斜路提高後引發出不少安全問題，不少車輛被路面刮到外，更發生過車輛後駛時幾乎撞向其他建築物的意外。

宋仲基新屋近日因擅自改變路面斜度而惹來鄰居不滿。（FB/@ipdukhalrae）

按圖睇宋仲基新屋外路面有甚麼問題：

龍山區相關部門表示擅自改變路面斜度屬違法行為，已通知宋仲基一方還原路面。宋仲基公司今天（2日）亦有就事件道歉，表示改路面斜度並不是為了新屋停車場，並表示已向相關部門提交修改計劃書並進行還原，向受影響的鄰居及粉絲道歉。

宋仲基新屋去年2月已開始裝修，噪音影響居民近一年半。（網上圖片）

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