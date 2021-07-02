熊黛林低胸長裙盡展女人味　唔排除囡囡做童星：佢哋鍾意我冇所謂

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-02 17:45

40歲名模熊黛林（Lynn）今日（2日）於旺角出席醫學美容中心開幕儀式，阿Lynn穿上白色低胸長裙現身散發高貴氣質，她接受訪問時亦有分享保養心得：「勤力啲做運動，勤力啲做Treatment。運動好大幫助，幫你加速新陳代謝，出多啲汗，皮膚都靚啲。」

阿Lynn穿上白色低胸長裙現身散發高貴氣質。（陳順禎攝）

久未露面的阿Lynn透露早前大部份時間都在內地拍劇，今次會留在香港約兩個月：「之前半年大部份時間都喺內地，拍咗兩部電視劇、兩部電影。因為疫情來來回回要隔離，唔可以隨時隨地返嚟探囡囡。（今次會留喺香港幾耐？）大概兩個月，而家盡量留喺屋企同埋之後好想送佢哋返學。」

她的兩位囡囡轉眼間已經三歲，亦遺傳了媽媽的優良基因。問到會否讓她們做童星，Lynn則表示只要囡囡喜歡就可以：「如果佢哋鍾意，我冇咩所謂。有幫佢哋報音樂班同畫畫班，再睇下佢哋有咩興趣再報其他。」她續稱不會再追多一個囝囝，因為減肥很辛苦。

久未露面的阿Lynn透露早前大部分時間都在內地拍劇，今次會留在香港約兩個月。（陳順禎攝）

Lynn擔任ViuTV選秀節目《造美人》的評判，她指眾參賽者經改造後均變得非常漂亮：「一開始見佢哋係素人相，冇化妝，啱啱入組，好真實。之後見就係執咗同埋化咗妝，就真係靚好多。（醫學美容都有幫助？）都係，有時到咗某個年紀，身體係Recover唔返一啲嘢，靠醫學美容都有信心同保障，都係有需要嘅。」Lynn指有數位參賽者令她留下深刻印象，不過就不記得她們的名字。

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