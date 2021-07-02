大叔的愛︱黃德斌正式出櫃　簡慕華鬧爆Edan：你勾引我老公

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-02 22:56

呢個三角關係，終於破裂。(影片截圖)

今晚（2/7）播出嘅《大叔的愛》講到黃德斌終於拖住Edan手仔，向簡慕華表示自己搵到「真愛」，親眼睇住同枕20年嘅老公「出櫃」，簡慕華情緒大爆發……

簡慕華睇完黃德斌寫嘅日記之後，認為退出係最好的選擇。

由於Tina未有喺餐廳出現，Edan被簡慕華當成內鬼。之後簡慕華在家中發現黃德斌嘅日記，寫下「好迷人」、「喺巴士攬住我，心跳好快」 等字句，留下紙條離家出走，並搵來Edan哭訴，認為就算搵出第三者，但都無辦法搶返老公，又話「我都有自尊，唔想爭一個變咗心嘅老公」，感覺十分無奈。

黃德斌攬住Edan，向簡慕華揭開Tina其實就係田田。

其後黃德斌突然出現，除咗表示「估唔到自己喺呢個年紀先搵到真愛」外，又澄清自己鍾意嘅係田田而非Tina，喺再三逼問之下，黃德斌終於承認Edan就係田田，仲希望得到簡慕華嘅祝福……得知自己老公轉基後，簡慕華直斥Edan「你勾引我老公」並拂袖而去。

每集都不能錯過嘅彩蛋。

另一邊廂，陳子豐頻頻製造機會接觸Edan，又向佢打聽同Anson Lo嘅同居生活如何，幻想力過份豐富嘅Edan最終結論係「全部男同事都鍾意我」。

點擊睇簡慕華演技大爆發